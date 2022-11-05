中国人保集团与复旦大学签署战略合作协议

11月2日，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保集团”）与复旦大学在上海签署战略合作协议，并揭牌“复旦大学-中国人保健康管理研究院”。中国人保集团党委书记、董事长罗熹与复旦大学校长、上海医学院院长、中国科学院院士金力出席签约仪式并座谈。

罗熹一行首先参观了复旦大学上海医学院文化中心、复旦大学上海医学院院史馆，并深入调研了复旦大学附属中山医院。在复旦大学枫林校区，双方在会谈中表示，为助力健全社会保障体系，推进健康中国建设，推进产教融合发展、深化校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，中国人保与复旦大学要建立长期稳定的战略合作伙伴关系，通过高效务实、创新的合作模式,充分利用各自优势资源，加快推进“产学研用”深度融合，打造健康管理研究平台、开展人才培养交流合作，推动双方实现高质量发展。

签约仪式上，中国人民健康保险股份有限公司（以下简称“人保健康”）党委书记、总裁邵利铎与复旦大学上海医学院副院长朱同玉代表双方签署《复旦大学与中国人民保险集团战略合作协议》。

随后，罗熹与金力共同为“复旦大学-中国人保健康管理研究院”揭牌。双方将共建研究院，携手打造健康管理研究平台，将双方产学研项目合作常态化和机制化，通过共建“学科专业”“特色课程”“师资队伍”“实习基地”等形式促进学科发展和人才队伍建设。同时，双方将开展重大课题合作研究，共同制定健康养老重大研究专题，推动优秀研究成果进行发表与转化。据悉，目前，“健康管理研究院”建设项目已列入中国人保集团战略项目，是集团“健康工程”体制机制变革行动人才队伍建设的重要举措。

据介绍，10月底，通过火热报名及层层筛选，复旦大学-中国人保公共卫生硕士（MPH）学位项目2023年应届本科毕业13名保送生被正式确认录取。这项人才联合培养项目是在上海市教委的大力支持下，复旦大学与中国人保战略合作重要内容之一。复旦大学和中国人保集团旗下专业健康险公司——人保健康携手合作，密切人才培养供需对接，构建全方位、全过程、深融合的协同育人长效机制，实现校企之间信息、人才、技术与物质资源共享，共建人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业和继续教育的基地，协力破解产学研错位失位难题。