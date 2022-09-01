人保健康：上半年净利润增长186.5% 新业务价值增长20.1%

近日，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称中国人保）发布半年报。2022年上半年，人保健康经营业绩创历史新高，实现净利润7.42亿元，同比增长186.5%；实现原保险保费收入303.83亿元，同比增长18.8%。

2022年上半年，人保健康实现原保险保费收入303.83亿元，同比增长18.8%；实现净利润7.42亿元，同比增长186.5%；实现新业务价值8.5亿元，同比增长20.1%；积极提供健康体检、药品服务、口腔齿科等各类健康管理服务，服务收入同比增长257.2%。

在个人客户业务方面，人保健康坚持精兵化发展路线，面向高端市场，聚焦高价值业务，积极谋划渠道创新转型发展；在互联网保险业务方面，巩固重点业务，深化与优质平台的合作，持续丰富互联网健康险产品体系，优化完善运营流程，进一步扩大保费规模。上半年，个人保险渠道实现原保险保费收入109.74亿元，同比增长17.0%。

在团体客户业务方面，人保健康聚焦法人客户业务和社保融合业务开拓、提升服务能力、探索企业联合医务室建设和职团开拓业务模式，多措并举，推进团险业务向高质量发展转型；在社会医疗保险业务方面，主动响应国家医疗保障制度改革和“健康中国”战略要求，在持续巩固提升城乡居民大病、职工大额等传统业务的基础上，大力开拓城市定制型商业医疗保险、门诊慢特病业务、长期护理保险等创新业务，推动社保业务持续稳健发展。上半年，社保和团险渠道实现原保险保费收入117.84亿元，同比增长12.2%。其中, 团险渠道实现原保险保费收入21.7亿元，同比增长34.4%。

“公司将继续深入贯彻中国人保卓越保险战略，践行‘四新’发展思路，面对健康保险的机遇和挑战，健康保险供给侧改革需尽快由销售驱动向服务驱动转变。”人保健康主要负责人邵利铎表示，目前，人保健康正在大力实施“健康工程”，积极拓展企业客户、老龄用户、带病人群、儿童青少年等蓝海市场，不断扩大保障服务人群；聚焦健康管理、专业人才、科技运营等核心要素，提升专业服务能力，在积极服务健康中国战略和国家多层次医疗保障体系建设中不断发展壮大。