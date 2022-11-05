国家卫健委：11月4日新增新冠肺炎本土确诊病例596例、无症状感染者3063例

11月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例657例。其中境外输入病例61例（福建18例，广东9例，四川8例，上海6例，北京4例，天津3例，内蒙古3例，云南3例，江苏2例，湖南2例，山东1例，重庆1例，陕西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，天津1例，福建1例，湖南1例）；本土病例596例（广东219例，内蒙古75例，山西61例，福建44例，重庆39例，北京37例，湖南34例，新疆20例，陕西17例，四川13例，河南9例，云南9例，黑龙江6例，江苏4例，辽宁3例，山东3例，浙江1例，贵州1例，宁夏1例），含133例由无症状感染者转为确诊病例（广东59例，福建40例，四川9例，陕西7例，山西5例，黑龙江4例，北京3例，重庆2例，内蒙古1例，辽宁1例，江苏1例，贵州1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例251例，其中境外输入病例58例，本土病例193例（广东46例，陕西31例，内蒙古26例，山西18例，湖南11例，北京10例，浙江8例，四川8例，安徽6例，重庆6例，黑龙江4例，福建4例，新疆4例，山东3例，江苏2例，青海2例，天津1例，上海1例，云南1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者76308人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例530例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26009例，累计治愈出院病例25479例，无死亡病例。

截至11月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例6003例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例251737例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例262966例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8164898人，尚在医学观察的密切接触者675980人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3180例，其中境外输入117例，本土3063例（广东669例，内蒙古484例，新疆451例，湖南338例，黑龙江214例，山西159例，河南131例，青海118例，山东77例，甘肃65例，湖北61例，云南58例，福建56例，重庆41例，河北28例，四川27例，辽宁21例，陕西15例，江苏11例，天津9例，吉林6例，北京5例，上海5例，浙江5例，西藏5例，贵州2例，宁夏2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者866例，其中境外输入126例，本土740例（新疆129例，广东126例，陕西76例，内蒙古51例，青海44例，四川34例，湖北33例，山东26例，甘肃25例，上海24例，天津22例，湖南21例，山西14例，黑龙江14例，浙江14例，河北13例，云南13例，重庆12例，江苏9例，福建9例，广西9例，安徽8例，宁夏4例，吉林3例，辽宁2例，河南2例，西藏2例，江西1例）；当日转为确诊病例140例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者28034例（境外输入1110例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8275792例。其中，香港特别行政区437339例（出院92378例，死亡10439例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7837658例（出院13742例，死亡13084例）。