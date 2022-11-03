“慢火车”上的直播带货

“黑土地粘豆包，火龙沟村的明星产品，滋补养生，香甜软糯，想吃的抓紧下单！”10月18日，在黑龙江省海林市长汀镇开往牡丹江的6288/5次列车里，旅客贾铭轩拎起一袋黄澄澄的粘豆包，对着手机做着直播。身后的车厢贴满了各类农产品的宣传图片，浓郁的黑土地气息扑面而来。

10月的黑龙江，正值秋收季。“慢火车”车厢外，一片片水稻和玉米满目金黄，贾铭轩把镜头对准窗外，行进的“慢火车”把黑土地丰收的喜气儿同步展示在观众面前。

“你看，这种玉米就是我们制作粘豆包的原材料，纯绿色、无污染。在俺们东北，粘豆包的寓意是蒸蒸日上，祝朋友们的生活越来越红火。”“慢火车”行进在山间原野，正在直播的贾铭轩脸上洋溢着幸福的憧憬。

6288/5次列车穿梭在张广才岭，途经哈尔滨至绥芬河铁路敖头、火龙沟、海林、拉古等3个车站和8个乘降所，全程74公里，平均时速40多公里，沿线长汀镇火龙沟村盛产玉米，这种玉米香甜软糯，加上当地水质甘甜清冽，制作的粘豆包口味极佳，因此，在火龙沟村，家家户户都有用黏玉米发酵制作粘豆包的传统。但酒香也怕巷子深，由于交通闭塞，这种粘豆包还只是村里人入冬过节时自家餐桌上的美食，并不为外人所知。

火龙沟村地处林区，“天然林保护工程”实施后，当地很多林业工人转行做起了林下经济，靠种植、采摘山产品生活。贾铭轩走南闯北头脑活络，他知道这种绿色产品很受城里人青睐，如果能形成产业做好推广，会给当地农民增加很多收入。

摩拳擦掌的贾铭轩组织乡亲成立了粘豆包厂，再背着一袋袋粘豆包，坐着这趟“慢火车”进城去找销路。

“到了冬天大雪封路，就只有坐火车才能出去，一趟才4元钱，我一周就要进城五六次，省钱还方便啊。”贾铭轩算着一笔账。

“我们带的袋子大，有时候刮破了，列车员还准备针线、胶带帮我们粘，上下车还帮我们抬，这车都成我们厂的通勤车了。”同乡李云琪接口道。

几年来，“慢火车”坐了几百趟，贾铭轩还真打开了销路，粘豆包越来越受欢迎，年收入也达到了十余万元。2017年，贾铭轩推出了“火龙沟”粘豆包品牌，年营业额达100多万元。贾铭轩厂里用的工人都是同村的乡亲，让他们在农闲之余又多了一份收入。“目前在我家工厂打工的乡亲有60人，月收入都在3000元以上。”

赚了钱，当了老板的贾铭轩还是挤着慢火车出去谈生意，唯一的变化就是当年的编织袋变成了包装精美的粘豆包礼盒。

“这几年销路因疫情受到一定影响，我就试着搞网络直播带货了，就在这趟车上直播。”贾铭轩说。

今年9月，中国铁路哈尔滨局集团有限公司对9对公益“慢火车”进行改造升级，其中6288/5次被命名为“林海雪乡号”，设置“助农惠工”车厢，备有农副产品展示托盘、公平秤等工具，车厢里喷涂了沿线农产品的精美图片，其中就有贾铭轩的粘豆包。

“能给农民免费涂装广告的‘慢火车’并不多，如果能在列车里开展农副产品直播，销量肯定会更好。”贾铭轩说，他的想法得到了列车工作人员的支持，他们专门在“助农惠工”主题车厢留出座席，供农民进行山产品直播售卖。

“以前是坐等经销商上门来收购，现在通过直播销售，销售额又翻了一番。”贾铭轩笑着说。