推动生物医药产业再上台阶

党的二十大报告指出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”。

近年来，江苏深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，坚持把创新作为引领发展的第一动力，着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心，区域创新能力始终位居全国前列。我们高度重视科技工作面向人民生命健康，把生物医药作为重点发展的创新型产业集群，逐步探索形成了“科技攻关+领军企业+重大平台+政策引导”的“四位一体”工作推进机制。

2021年，全省生物医药产业产值约占全国1/8，13家园区入选国家生物医药产业园区综合竞争力50强，12家企业进入中国医药工业百强榜单，4家企业入选中国医药研发产品线最佳工业企业前10强，江苏生物医药产业产值规模、研发综合实力、产品创新水平均保持全国领先。

我们着力加强生物医药原创性引领性科技攻关。整合省内外生物医药领域优势力量，集成实施省级科技计划项目，实现了从药物发现、临床前研究、临床研究到注册上市的生物医药创新全链条部署。2018年以来，省级财政专项累计支持生物医药项目944项，资金超25亿元，先后获批创新药26个，数量居全国第一。江苏艾迪药业股份有限公司的艾诺韦林片是我国首个抗艾滋病口服Ⅰ类新药；苏州泽璟生物制药股份有限公司的甲苯磺酸多纳非尼片是首个上市的国产肝癌一线靶向药。

我们着力培育生物医药创新型企业集群。深入实施科技企业培育“百千万”工程和高新技术企业“小升高”行动，支持龙头骨干企业牵头组建生物医药创新联合体，推动产业链上下游、大中小企业联合联动创新，建立完善了从科技型中小企业到高新技术企业再到创新型领军企业的链式培育体系，打造了一批具有国际竞争力的创新型领军企业。目前，江苏省生物医药领域高新技术企业数已超过1300家，科技型中小企业数达5670家，规模以上医药企业研发投入占主营业务收入比重约7%，高出规模以上工业企业平均水平近2倍。生物医药领域A股上市企业共46家，占全国的10%；总市值合计8245亿元,规模占全国的11.9%。

我们着力完善生物医药重大创新平台体系。积极争取“国字号”平台落地，成功获批建设我国生物医药领域首个技术创新中心——国家生物药技术创新中心，目前已组建了核酸药物技术创新平台、类器官药物筛选创新平台，发布了首批核酸药物技术攻关项目榜单。围绕药物筛选、动物实验、药效药理、药物代谢、制剂工艺、安全性评价和临床试验等关键环节，建立了新型研发机构、院士工作站、工程技术研究中心等300多家省级以上创新载体，逐步建成了覆盖新药创制全流程的科技公共服务平台支撑体系。率先布局建设了20家省级临床医学研究中心，成功获批肾脏疾病和血液系统疾病国家临床医学研究中心，加快医学科技成果临床转化。

我们着力发挥政策引导示范效应。强化系统性政策供给，江苏省政府专门出台了《关于促进全省生物医药产业高质量发展的若干政策措施》，从产业发展目标、产品开发、审评审批、生产制造、应用推广、引才育才、产业生态等7个方面提出30条政策措施，着力解决重点难点问题。比如，针对新药研发管线的关键节点，择优支持了85个创新药、改良型新药和创新医疗器械，投入省财政经费超2亿元；针对药审制度改革，建立健全分路分类、分段分级审评机制，将第二类医疗器械审评审批时限压缩了1/3；针对生物医药金融服务需求，发挥政府投资基金作用和创业投资基金作用，由江苏高科技投资集团有限公司组建的生物医药主题基金，累计投资生物医药企业131家，总投资近60亿元，支持医药研发和成果产业化。

下一步，我们将以学习宣传贯彻党的二十大精神为强大动力，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，始终牢记“三个务必”，聚焦“四个面向”，坚决打赢关键核心技术攻坚战，强化战略科技力量，更好发挥企业创新主体作用，使江苏成为吸引、集聚各类创新资源的“强磁场”，推动江苏生物医药产业高质量发展再上新台阶，勇当我国科技和产业创新的开路先锋。