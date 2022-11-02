让更多科技成果守护百姓健康

党的二十大报告提出，加快实施创新驱动发展战略。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。

天津认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要指示要求，始终坚持人民至上、生命至上，把增强人民群众的健康福祉作为科技创新的重要方向，在医疗健康、生物医药等领域强化自主创新，打造了29家国家级重大创新平台和3家海河实验室，聚集了一大批科技领军人才团队。

天津研发了全球首个吸入式新冠疫苗、全球第一台移动互联血压计等重大创新产品，培育了康希诺生物股份公司（以下简称康希诺）、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司等24家上市公司和32家科技领军（培育）企业，为有效保障人民生命健康提供了高质量的科技创新供给。

特别是在应对新冠肺炎疫情中，张伯礼院士团队研制的宣肺败毒颗粒、天津红日药业股份有限公司的“血必净”注射剂入选国家“三药三方”；康希诺研发的腺病毒载体新冠疫苗是我国第一个附条件上市的单剂次接种疫苗，也是国内首个获批用于序贯加强免疫接种的腺病毒载体新冠疫苗，为抗击新冠肺炎疫情贡献了“天津力量”。

下一步，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，把增进人民福祉、提高人民生活品质作为科技创新的出发点和落脚点，持续强化原始创新和自主创新，让更多科技创新成果惠及人民，更好地守护人民生命健康。

一是完善生命健康领域科技创新体系。大力推动国家技术创新中心、国家重点实验室、国家临床医学研究中心、海河实验室等重大创新平台建设，优化配置健康领域创新资源。加快推动天津医学健康研究院建设运营，努力打造中国医学科技创新体系核心基地天津基地。瞄准国家战略需求和保障人民健康所需，科学凝练计划项目，加快突破一批关键共性技术和前沿引领技术。着眼医疗普惠属性，探索实施科技重大示范工程，为重大创新成果搭建应用场景，形成引领带动效应。

二是建设高水平生命健康创新人才队伍。实施科技人才引育专项计划，建立顶尖科学家工作室，面向未来发展需要培养拔尖创新人才，培育壮大战略科学家、科技领军人才、青年科技人才和卓越工程师队伍。设立天津市科学技术奖青年科技奖，扩大天津市杰出青年基金项目，建立人才跟踪培养机制，长期稳定支持一批取得突出成绩且具有明显创新潜力的青年科技人才。大力弘扬科学家精神，继承和发扬老一辈科学家心怀祖国、服务人民的优秀品质，引导医疗健康科技工作者潜心研究、集智攻关。

三是提供更多生命健康科技供给。大力营造一流科技创新生态，实施科技成果“解细绳”行动，建设高水平的孵化器、众创空间等载体，充分发挥金融资本对技术成果筛选、催化作用，推动更多优质创新成果转化为现实产品。聚焦细胞治疗、现代中医药、高端医疗器械、绿色生物制造等优势领域，大力培育国家高新技术企业和科技领军企业，加快推动健康产业发展，更好地满足人民群众对美好生活的需求。