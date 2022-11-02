绿色成为饭店行业发展底色

“我预订酒店，住的时间长的话，除了关心卫生整洁，更关注安全和健康，希望住得放心，吃得健康。”经常去外地出差住酒店的陕西省西安市某企业职工谢景林说。

近年来，更多像谢景林一样的消费者在预订酒店时不再单一地注重价格，而是倾向于选择更为舒适、健康的绿色饭店。

中国饭店协会相关负责人介绍，绿色饭店是指运用环保健康安全理念，坚持绿色管理，倡导绿色消费，保护生态和合理使用资源的饭店。其核心是为顾客提供舒适、安全，有利于人体健康要求的绿色客房和绿色餐饮，并且在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。

绿色饭店以“节约、安全、环保、健康”为核心理念，在节约方面倡导资源节约、反对浪费，倡导文明用餐；在健康方面突出绿色客房、绿色餐饮；重视清洁生产，关注节能、降耗和垃圾处理等。与此同时，更加注重与周边环境的协调。

“我外出预订酒店比较在乎体验感，倾向于选择那种有山有水、看上去亲近大自然环境的住宿场所。”西安市临潼区市民毛雯说。

当前，我国绿色饭店的建设正在稳步推进。由商务部等六部门成立的全国绿色饭店工作委员会办公室已在全国建立近20家机构，完成数万家绿色饭店和绿色餐饮评定和指导服务，培养了近万名绿色饭店专家人才。中国饭店协会发布的《全国住宿业绿色发展报告》显示，相比于传统型企业，绿色饭店平均节电15%、节水10%，平均收入增长12.08%、平均毛利率增长3.51%，每年为行业增收近8亿元。

“节约、环保、放心、健康是饭店业高质量发展的关键。”中国饭店协会会长陈新华在第六届中国国际饭店业大会上表示，绿色发展已成为住宿餐饮行业“十四五”时期品牌化发展的主线，饭店业正在迎来以绿色饭店品牌建设为重点的转型升级新机遇，“相关企业要加快提升餐饮住宿消费绿色化水平，为消费者提供更舒适、更健康、更绿色的住宿服务。”

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 18 版）