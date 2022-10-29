重庆石柱：探索“互联网+医疗健康”新模式 提升便民惠民服务能力

近年来，重庆市石柱土家族自治县聚焦群众看病就医的“急难愁盼”问题，充分运用互联网、大数据等新技术，积极探索“互联网+医疗健康”新模式，完善全民健康信息平台，打造区域信息平台，优化信息资源布局，推动便民惠民服务高质量发展。

优化服务方式，改善就医体验

通过运用互联网技术，构建线上线下一体化服务模式，不断优化诊疗服务流程，缩短就医等候时间，改善群众就医体验。

推广线上服务。开设“石柱县卫生健康信息服务”微信公众号，搭建统一卫生健康信息服务入口，患者可通过线上服务与县域内所有公立医疗机构信息系统实现无缝对接，实现以“身份证号码为主索引，其他证件号码为补充的实名制”就医方式，支持挂号、预约诊疗、支付、检查检验报告查询、电子健康卡、电子医保卡、电子票据、公共卫生等一体化服务。以“智慧医院”创建为抓手，投放自助服务机100余台，为患者提供自助查询、在线挂号、自主打印检验检查报告、自助缴费等服务，推进诊间支付，患者就诊后在线直接支付，不再需再次前往收费处缴费。

优化线下服务。县人民医院在“积善之家”志愿服务中心主导下，创新发展“医志社”（医护服务+志愿服务+医务社会工作）三方联动服务就医群众，该模式致力让群众就医前少跑路，就医中、就医后个人生理、心理及社会性需求能得到及时回应。在门诊大厅设志愿服务站1个，志愿服务点27个，为患者提供方向指引、协助挂号、费用代缴、病房临时陪护、物品代买等贴心服务，让就医群众少跑路。面向社会和院内招募志愿者共计1862人，上岗参加志愿服务人员约4.82万人次，开展各类大型主题活动146场，累计服务25.38万余小时、306.25万余人次。“医学科普同行共享健康人生”项目联动全院11个党支部累计开展医学科普活动19场，服务候诊患者2082人次。

优化资源配置，提升服务能力

通过“互联网+医疗健康”，搭建信息平台，实现医疗资源上下贯通、医疗信息共享互阅，真正实现让信息多跑路群众少跑腿。

实施远程诊疗。2020年12月建成区域医学影像、心电、临检“三大”中心，建立“基层检查、县级诊断”的服务新模式，形成区域内会诊、质控、共享机制。运行以来，全县平台运行数据为：患者注册数（人数）126905、文档数（报告数）392115、外院检查提示数40123、重复检查提醒数1707、疑难会诊数97508、共享调阅4028；全县临床检验平台运行数据为：检验人次2165234、检验人数728037，“三大”中心运行以来，让利群众3000余万元。

开展远程会诊。依托鲁渝对口协作，县人民医院与山东省立医院建立远程医学会诊中心，针对疑难杂症可在线邀请山东省立专家会诊，累计会诊80余例。区域影像中心和远程医学会诊中心在2019年重庆市智博会上作为“互联网+行业医疗”成果推广，2021年在全市卫生健康统计工作大会上作经验交流发言。同时，2022年底待全市云影像中心建立后，我县作为首批试点5个区县之一。

建立急救网络。2021年6月建成石柱县120调度指挥中心，县域内所有公立医疗机构全部接入120调度指挥信息平台，42台救护车全部按标准配置入网，实现统一调度、统一指挥、高效服务。运行以来，累计调度车辆14020车次，正常完成急救任务9763车次，救治伤病员10312人次。3分钟出车率平均95.31%；平均出车时间为1分3秒；平均急救反应时间25分26秒；院前急救病历书写率98.31%。

盘活信息资源，拓宽服务渠道

通过盘活全县卫生健康信息资源，促进医疗、医保、公共卫生等信息跨部门协同融合发展，促进医疗卫生大数据应用，提升便民惠民服务能力。

助力家医签约服务。建成家庭医生签约信息系统和家庭医生签约移动APP，实现全县家庭医生签约、随访实时电子化管理，在线为老年人、孕产妇、儿童及慢性病等重点人群提供基本医疗、公共卫生、健康促进等服务，实时掌握健康状况。

助力困难人群救助。在医疗机构设置综合服务窗口，整合医保、民政、残联等信息资源建立特殊困难群体“一站式”结算信息系统，不再让特殊困难群体多部门申请医疗救助政策。

助力医保异地结算。整合全县卫生健康信息资源，实现基本医疗、公共卫生信息互联互通。建立覆盖县、乡、村医疗服务管理系统，通过接口接入，所有医疗机构纳入全国异地就医结算平台实现住院费用实时直接结算。（重庆市卫健委供稿）