她在巴西推广中国美食（侨界关注）

图为蒋璞展示美食作品。

受访者供图

2015年，巴西版真人秀节目《我要做厨神》上出现了一个中国面孔。她过五关斩六将，用一道啤酒鸭闯过淘汰赛，最终获得第3名，成为圣保罗当地乃至全巴西小有名气的中华厨师。她就是巴西华人蒋璞，现已在圣保罗生活21年。

初到巴西 与厨结缘

蒋璞12岁时随父母移居巴西，初来乍到的她面对的第一个难题是语言障碍。蒋璞坦言：“到巴西的第一个星期，我就被爸爸送去了学校。最初我什么也听不懂，上课的内容让我一头雾水。除了上午上学，下午家里还请了家教，一周辅导3次葡萄牙语。两三年后，我才能和当地人交流，逐渐融入当地社会。”

由于父母从事小商品贸易，经常早出晚归，三餐的任务落到了蒋璞身上。“当时的中国餐厅不多，就连进口东方食材的商店，我记得圣保罗也只有一家。小时候家里常见的调料在这很难买到，酱油都算得上是昂贵的调味品。”蒋璞回忆，“当时的生活水平也不允许天天在外面吃，只能自己在家捣鼓。”

录像带、电视美食节目、网络短视频等成为了蒋璞提升烹饪能力的渠道。渐渐地，她爱上了厨艺，对厨房产生兴趣。高中毕业后，蒋璞本来考虑就读蓝带国际学院，专门、系统地学习烹饪知识。但由于巴西并没有开设分校，并且前往欧洲求学费用昂贵，无奈之下，蒋璞暂时放弃了对烹饪的追求。

之后，蒋璞毕业于圣保罗州立大学统计系，在办公室和数据打交道。因为不喜欢办公室的工作氛围，工作一段时间后，蒋璞便决定辞职。2015年，机缘巧合下，她看到了巴西版《我要做厨神》的报名通知。在朋友的鼓励和支持下，蒋璞报名参赛。她说：“最初报名只是想获得一个在电视上露脸的机会，借此说服父母，认可我从事烹饪行业的决定，没想到最后拿到了第3名。”

同台过招 惺惺相惜

作为巴西本土节目中少有的中国面孔，蒋璞面对紧张比赛时淡定自若的处事风格受到关注。蒋璞表示：“这是中华民族一贯的民族特性，临危不惧、从容自如。有一次比赛，我最后一个出场，有30分钟的等待时间。期间，我到处晃悠，和旁人聊天。我还和他们分享中国麻将，模拟打麻将的动作，左摸一张牌、右摸一张牌，其他选手都乐了。”

回忆起比赛时的紧张时刻，蒋璞说：“决赛阶段，有一次比赛要求选手们制作惠灵顿牛肉，牛肉外面包裹酥皮。在取出烤箱里的酥皮时，我不小心将整个酥皮掉到了地上。幸好当时还剩一些制作酥皮的边角料，我争分夺秒，赶制出了一个迷你惠灵顿。那一场是淘汰赛，凭借这个小型惠灵顿，我挺到了下一阶段。”

录制节目的过程中，蒋璞和众多烹饪爱好者同台竞技、沟通交流，结识了一群志同道合的伙伴。蒋璞表示：“参赛选手都真心想从事餐饮行业，对美食怀有热情。目前，大部分选手留在了餐饮业。我们保持着联系，互相介绍员工、供应商，共同组织大型餐饮活动。”

2016年，蒋璞用葡萄牙语写了一本介绍中国家常菜的书，名为《蒋的食谱与人生》。书中介绍的多是简单、易上手的中国菜，不少读者按照指南顺利做出他们的第一道中国菜品。蒋璞说：“当时，巴西的食谱以及和厨艺相关的书籍里，大多没有关于中国菜的内容，所以我有了出书的念头。这本书是一本中餐启蒙书，用一份午餐的价钱就能买到，有一定受众。”

中华料理 赢得青睐

比赛结束后，蒋璞于2017年创办了属于自己的中餐厅。餐厅以“Chi”为名，来源于汉字“吃”的拼音。餐厅营业6个月，就被巴西杂志《看见》评选为圣保罗最佳中餐厅第3名。在2018年第80届巴西最佳美食杰出奖评选中，“Chi”获评年度最佳餐吧奖，蒋璞作为主厨获得了最具人气主厨奖。

对此，蒋璞表示：“巴西年轻人对东方文化的接受程度很高，而我创办餐厅的初衷就是想打破外国对于中餐的刻板印象。在国外，大多数时候中餐与廉价挂钩。很多巴西客人到餐厅来，还没看菜单，就说要一份炒面。为了更好地推广中国美食，锅贴、炸酱面、川椒烤布蕾、麻辣火锅等众多菜品，我都做了改良。餐厅采用开放厨房，让客人看得见菜品制作全过程，帮助他们了解中国美食奥秘。”

遗憾的是，因为运营成本原因，“Chi”于2019年关门歇业。如今，蒋璞就职于巴西的一家中餐连锁餐厅，担任顾问，负责改良菜单、推出新品。

“很棒的食谱。”“我想，我成功做出来了。”“和家人一起做的这道菜，太好吃了。”这是很多粉丝的留言。最近，蒋璞与圣保罗“汉语桥”俱乐部、中巴社会文化研究中心合作，在社交媒体上定期推出中国美食教学短视频，与22.7万名粉丝分享如何用巴西本土食材做出中国风味。五仁月饼、番茄炒蛋、豆腐慕斯等众多特色菜品赢得好评。

蒋璞有两个女儿，目前均就读于中葡双语幼儿园。“中国文化有自身独特的魅力和思维方式，让孩子将中华文化传承下去很有必要。”蒋璞说，“明年孩子升小学，我计划每周拿出半天时间，让她们学习中文。此外，每逢中国传统佳节，我都会带她们制作、品尝传统美食，体验博大精深的中华文化。”

今年是华人移民巴西210周年。在巴西生活20余年的蒋璞感慨：“身边的华侨华人都积极努力地营造一个正面的中国形象，介绍中国的发展现状。为庆祝华人移民巴西210周年，圣保罗当地举行了很多庆祝活动，华侨华人与巴西民众参与其中，共同感悟中华文化的精髓。我想，我孩子这一代，将会有更多的华侨华人融入巴西社会。”