“自营电商”提升购物体验

在江苏省太仓市一家自营电商配送点，快递小哥在整理准备配送的订单。

计海新摄（新华社发）

商家立足自营，有的发力拓展品牌种类，有的整合本地商家资源，有的致力于提升供应链效率，有的汇聚大牌折扣商品……自营电商模式呈现出规模快速增长的势头，已成为中国电子商务行业的热门赛道。越来越多的电商平台增加自营模式，为用户提供更为高效、优质、便捷的线上购物体验。

供应链优势凸显

自营电商业务是电商平台通过统一生产或向品牌方规模采购相应的商品，并负责管理商品的仓储、展示和销售等全链条环节，再通过快递物流的方式将产品送达消费者手中，具有标准化、全流程、高品控等特点。

中国互联网络信息中心今年8月发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，相较于第三方电商，自营电商的供应链优势更加凸显。因此，各电商平台加大对自营模式的探索和投入，业务布局持续向物流配送及用户服务倾斜。例如，美团电商在“美团好货”应用程序中上架了品牌自营店，商品由美团电商负责发货；抖音电商组建了酒水自营团队，并通过“直播+短视频”的形式，依托抖音平台进行线上销售。

“如今，电商行业的发展路径已经从以‘平台为导向’转向以‘用户为导向’，如何为消费者提供更好的产品和服务，是突破电商业务流量发展瓶颈的破局之策，这也是我们将业务重点转向自营模式的主要考量。”常佳是上海某电商公司的相关业务负责人，自营电商供应链的搭建是他所在团队近来工作的重心。“自营电商的新‘打法’对平台方而言是一个不小的挑战。用户导向之下，自营商品的前期选品、页面展示、销售策略、物流运输、售后服务等相关环节都需要精心运营，任何一个环节的疏漏都会影响到自营业务的品牌打造。”

专家表示，当前各电商的增长点在于多元化的供应、用户体验的提升、跨境电商和服务商户等。电商平台布局自营模式，能够满足用户需求，实现更广的用户覆盖。

带来新的业务增长点

有专家认为，中国电商行业的经营发展策略正从“爆发式扩张”向“精细化经营”过渡。通过全链条、全场景、全渠道的规模化运营，自营模式能够激发电商平台的活力，带来新的业务增长点。同时，自营电商具有品牌力强、产品质量可控、交易流程管理体系完备等特征，有助于实现用户多样化、定制化、个性化的服务需求。

来自上海市静安区的瞿先生是个“电子迷”，热衷于在京东商城的自营平台购买电子产品。“比起一些‘3C产品’（计算机、通讯和消费电子产品三者的统称）的第三方销售平台，京东自营店的选品过程比较严格，我不用太担心买到质量差的商品。”瞿先生说。

电商自营模式要求平台充分挖掘自身的差异化特征，并进行精细化经营。以唯品会为例，其主打“品牌折扣”和“品牌低价”来吸引用户。在物流方面，唯品会与顺丰达成业务合作，“顺丰上门退换货”成为末端配送流程上的平台亮点。

用优选商品满足用户

自营模式之下，如何提升用户体验将成为电商平台方拓展业务的重点。“考虑到平台已经参与到商品产销的全交易流程管理过程之中，我们在运营自己的自营业务之时必须慎之又慎，时刻突出一个‘优’字，用优选的商品和优质的服务来让我们的用户满意，增加用户黏性。”一名电商从业者说。

业内人士指出，自营电商经营给电商平台的日常业务提出了更高的要求，需构建以用户体验为中心的服务模式，并在提升商品质量、完善供应链、健全物流网络等方面下功夫，以数字化带动商品流通链条的转型升级。自营模式之下，电商平台需联动并整合多方优质资源来服务用户，这不仅培养了用户对平台的品牌认知，还将促进中国电子商务行业服务质量的整体提升。

某美妆公司的新零售业务从业者周女士表示，品牌商家的新零售团队通过将美妆产品规模化地委托给相应的自营电商平台进行直售，能够有效借助平台遍布全国的仓储库房和强有力的物流网络，特别是在线上购物节期间，自营电商模式在采销一体供应链条和物流运输方面的优势更为明显。同时，这种模式也促使品牌方提升自身的产品与服务质量来开拓更多的平台新客户，能够实现品牌商家、电商平台和消费者的多方共赢。

专家分析表示，自营电商模式积极赋能产业链，相关平台通过盘活优质物流资源，将更好地服务于用户的消费需求，提升供应链整体效能。