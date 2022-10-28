深刻把握大食物观的内涵和要求（新论）

把握人民群众食物结构变化趋势，深刻认识和准确把握大食物观的实践要求，对新时代保障国家粮食安全，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求，具有重要意义

粮食安全是“国之大者”。今年以来，抗疫情、抓春播，防夏汛、抓田管，战旱情、保浇水，各地全力夺取秋粮丰收，成果来之不易，为确保国家粮食安全打下坚实基础。

习近平总书记在党的二十大报告中要求，“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把解决好十几亿人的吃饭问题作为治国理政的头等大事，提出了新粮食安全观，确立了国家粮食安全战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。从更好满足人民美好生活需要出发，把握人民群众食物结构变化趋势，深刻认识和准确把握大食物观的实践要求，对新时代保障国家粮食安全，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求，具有重要意义。

践行大食物观，首先要树立大资源观。立足我国人多地少的基本国情，从耕地资源向整个国土资源拓展，全方位、多途径开发食物资源，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，开发丰富多样的食物品种。向森林要食物，发展木本粮油、森林食品；向草原要食物，推动草原畜牧业集约化发展；向江河湖海要食物，稳定水产养殖，积极发展远洋渔业，提高渔业发展质量；向设施农业要食物，探索发展智慧农业、植物工厂，有效缓解我国农业资源的瓶颈约束。从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展，发展生物科技、生物产业，向植物动物微生物要热量、要蛋白。其次要树立大农业观。坚持以粮食生产为基础，统筹粮经饲生产，推动种养加一体，农林牧渔结合，促进农业供给体系结构优化、高质高效，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。第三要树立大市场观。一方面，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，不断增强粮食和食物产业链供应链韧性，全面提升粮食、肉类、蔬菜等各类食物保供能力和水平；另一方面，进一步从战略上提升统筹国内国际两个市场、两种资源的能力，畅通国内国际农业食品循环，提高农业食品国际供应链的安全性、稳定性和可持续性。

践行大食物观，需要保障粮食安全、生态安全和食品安全。粮食安全是基础，必须始终绷紧粮食安全这根弦，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手中。生态安全是底线，面向整个国土资源多途径开发食物资源，需要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，更加注重保护资源和环境，实现食物资源开发和生产绿色高质量可持续发展。食品安全是红线，食物来源更加多元，对食品安全提出了新要求新挑战，坚持用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，强化食品安全管理，确保人民群众吃得安全、吃得健康。要加强战略布局、突出重点环节，加快构建以粮食安全为基础、以确保食物有效供给为目标的粮食安全综合保障体系。

更好树立大食物观、践行大食物观，一定能为把饭碗牢牢端在自己手中、确保国家粮食安全提供更有力支撑。

（作者为中国人民大学农业与农村发展学院教授、国家粮食安全战略研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 05 版）