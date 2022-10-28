装修噪声扰民，怎么管？（民生服务港）

家庭装修引发的噪声问题，成为不少小区居民的烦心事儿。对于装修噪声，有哪些管理办法？应该遵守什么规定？

公众环境研究中心主任马军表示，为了确保居民生活安宁，今年6月5日起施行的《中华人民共和国噪声污染防治法》明确规定，对已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物进行室内装修活动，应当按照规定限定作业时间。此外，《北京市环境噪声污染防治办法》进一步明确，法定休息日、节假日全天及工作日12时至14时、18时至次日8时，禁止在已竣工交付使用的居民住宅楼内进行产生噪声的装修作业。

马军介绍，相关法律明确规定，全社会应当增强噪声污染防治意识，自觉减少社会生活噪声排放。基层群众性自治组织指导业主委员会、物业服务人、业主通过制定管理规约或者其他形式，约定本物业管理区域噪声污染防治要求，由业主共同遵守。

专家表示，对那些在禁止时间段装修噪声扰民的行为，社区、业主委员会、物业应当及时劝阻、调解。劝阻、调解无效的，可以向有关部门报告或投诉，110公安报警电话、12369环保举报热线、12345政务服务便民热线均可以，接到报告或者投诉的部门应当依法处理。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 18 版）