专家：胃结石有很多种 只有这种情况可乐才能治

近日，一则“男子胃结石医生开药2大瓶可乐”的新闻广受关注，可乐真的能治疗胃结石吗？日常生活中怎样预防胃结石？本期《1分钟养生课》邀请到中国中医科学院西苑医院脾胃病科副主任医师张北华，为广大网友答疑解惑。

张北华表示，胃结石有很多种类型，常见的有植物性胃结石、毛发性胃结石、脂肪酸性胃结石、乳性胃结石、混合性胃结石等。可乐可以治好刚刚形成的植物性胃结石，但不能治好所有的胃结石。

那么，胃结石是如何形成的？张北华表示，以植物性胃结石为例，它与空腹大量食用山楂、柿子、黑枣等有关。因为这些食物含有大量的果酸、鞣酸、果胶、树胶等，容易与胃酸还有胃内粘液、蛋白质食物形成柔性蛋白，然后凝结成块，形成结石，并随着时间累积增大变硬。出现胃结石以后，会导致胃黏膜的糜烂甚至溃疡，引起上腹部疼痛等。

怎么样来诊断是否存在胃结石？张北华说，最直观的就是做胃镜检查，能清楚地看清结石的形状、状态，推断其形成的原因。如果是刚刚形成的植物性结石，可乐是可以治好的，但更多的情况是，服用药物也很难治好胃结石，需要在内镜下把结石夹碎，或者是切割成小碎块，然后再用一些胃肠动力药让它排出。此外，还有一些特殊的胃结石，因为太大或者太硬，内镜下也难以治疗，需要外科手术取出来。

张北华建议，日常预防植物性胃结石，要避免空腹大量食用山楂、柿子、黑枣等食物，尤其是避免与高蛋白的食物同时服用。

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