专家告诉你为何北方季节转换总是如此之快

能否实现夏秋季节平稳转换，主要是看北方大陆上空冷空气势力的强弱。如果南下的冷空气势力较弱，那么冷空气推进速度就会较慢，我国北方就会形成秋高气爽的温和天气。但如果冷空气势力较强，南下的速度又很快，就会导致气温骤降。

王冀 北京市气候中心首席专家、主任

萧萧秋风起，瑟瑟寒意浓。刚进入10月不久，全国多地就气温骤降。前一天还在抱怨“秋老虎”威力不减，次日便已是寒衣加身，冷得人措手不及，仿佛一夜之间便完成了季节更替。

这不由得令人心生疑惑，为何我国北方大部分地区夏秋季节的转换总是如此迅猛？就此问题，科技日报记者采访了相关专家。

气温起伏大与冷空气活动及太阳辐射有关

虽然10月初的这次降温，着实来得突然，但寒潮在10月初就光顾我国的情况，还算不上是极端天气。北京市气候中心首席专家、主任王冀表示，我国将冷空气由弱到强分为4个等级，寒潮就是冷空气中的最强等级，它是高纬度的冷空气大规模向中低纬度侵袭而造成剧烈降温的天气活动，最早甚至可以出现于9月下旬。

王冀进一步介绍道，我国北方大部分地区夏秋时节气温起伏较为剧烈的根本原因与冷空气活动及太阳辐射有关。每年秋分后，随着太阳直射点南移，高纬度地区接收到的太阳辐射显著减少，空气冷却下沉，在地面形成大规模的冷气团。由于陆地比热容较小，降温格外迅速，因此高纬度冷空气会在亚欧大陆的西伯利亚和蒙古一带聚集形成势力强大的亚洲高压。随着太阳辐射进一步减少、温度降低，亚洲高压的势力会不断得到增强。

“我国地处世界上最大的大陆——亚欧大陆和全球最大的海洋——太平洋之间，海陆热力性质差异巨大，是全球最典型的季风气候区。”王冀表示，我国秦岭—淮河以北的东部大部分地区、华北和东北等地都属于温带季风气候区，冬季在强大的西伯利亚大陆冷高压的影响下盛行冬季风，夏季则在太平洋副热带高压的影响下盛行夏季风，而秋季正是夏季风与冬季风切换的季节。随着副热带高压开始南撤、暖湿气流减弱而亚洲高压势力不断增强，我国上述地区便会迅速由夏入秋。

虽然我国东部地区有着明显的季风气候特征，但以往在温暖湿润的南方地区，夏秋季节的转换并不像北方一样迅速强烈，不过今年的情况有些特别。

今年10月2日，中央气象台发布今年下半年首个寒潮预警。即使前一天还毫无秋意可言，但当冷空气长驱直下后，我国多地气温开始“大跳水”，安徽、湖北、江苏等地一天内气温骤降20摄氏度以上。

对此，王冀分析道，每年10月上旬，我国南方地区总会迎来突如其来的冷空气，引发大风、急剧降温天气。同时，冷空气带来的降温幅度与前期基础气温有关。在初秋，由于前期（夏季）基础温度较高，导致冷空气袭来后，气温降幅较大，甚至会出现断崖式降温。但王冀也指出，今年我国南方地区经历了较为罕见的异常高温天气，前期基础气温较高，导致冷空气所带来的降温幅度较大。

王冀说：“能否实现夏秋季节平稳转换，主要是看北方大陆上空冷空气势力的强弱。如果南下的冷空气势力较弱，那么冷空气推进速度就会较慢，我国北方就会形成秋高气爽的温和天气。但如果冷空气势力较强，南下的速度又很快，就会导致气温骤降。”

全球变暖不意味着所有地区的气温都会升高

才刚刚进入10月，我们便经历了如此剧烈的降温。这让不少人开始担心，此种情况会成为今后的常态吗？以后冬天会不会更冷？

事实上，随着全球变暖影响的不断显现，近年来极端天气事件也愈加频繁。王冀对此分析道，全球变暖使北极地区增温明显，该地区海冰大量融化，来自极地的冷空气和温暖的热带空气之间的温差减小，进而导致极地涡旋（环绕地球南北极区的气旋式涡旋）对全球气候的影响减弱。同时，在大气环流系统的引导下，极地涡旋内的冷空气会更加容易且频繁地南下，“跑”到中低纬度地区，引起寒潮天气，这也是近年来人们觉得冬季更加寒冷的重要原因之一。

此外，王冀补充道，全球变暖改变了大气环流的特征，并通过海—气、陆—气的相互作用影响着局地气候。“不过，这并不意味着所有地区的气温都会均匀地升高，而是有的地区出现极端高温，有的地区则出现极端低温，有的地区气温暂时变化并不明显。”他说。