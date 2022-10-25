开办“便民门诊”的启示（民生观）

服务群众，首先就要从想群众之所想、急群众之所急做起，这样才能有效地解群众之所难

“这样的便民门诊太贴心了！”傍晚时分，华灯渐上，怀孕快七个月的孕妇白微正在吉林大学第一医院的口腔科门诊就诊。她告诉记者：早上，牙忽然疼起来，在APP上挂号，果然，平时就不好挂的口腔科，白天号全满，好在有了这个延展到晚间的便民门诊，很顺利约到号，看上了牙。

为解决学生、上班族等在工作日就医不便等问题，吉林大学第一医院日前开办了傍晚到晚间时段的便民门诊，延长了眼科弱视治疗、口腔科等6个群众需求较大的科室开诊时间——每周一到周五下班延长到20点，大大方便了患者。医院相关负责人介绍，为更好方便群众就医，开放哪些科室、开放时间，都是经过反复斟酌考量的；既进行了大数据分析，又广泛地征求了患者意见。

开办便民门诊的经验，对我们做好其他民生工作，也有一些启示。

不妨多做换位观察。群众到底有什么需求，生活中有哪些难题，仅站在服务供给方去看，就不如换位思考、代入观察。“假如我是患者，什么号最难挂？”带着这一“假如”去调研，就能找准工作的靶心。服务群众，首先就要从想群众之所想、急群众之所急做起，这样才能有效地解群众之所难。

不妨多做贴心服务。问题找准了，设计解决方案时，也要从便利群众的角度去体察、衡量。号难挂，简单增加一些号源行不行？医院调研发现，不光是数量问题，还有个时间不匹配问题。就诊时间和上班时间是重合的。盘活下班后时间延长开诊，一举两得，自然最受群众欢迎。这说明，只有深入细致地调查研究，依据群众的具体情况和真正需要想办法，暖心事才能办得更贴心。

记得前年冬天下乡采访，就碰到件暖心事：一位捐赠者给当地乡镇小学生捐羽绒服，不是简单地均号捐赠，而是细致到每个人都量身定做，每件衣服都对应着孩子的姓名、身高、性别。这样贴心定制的崭新羽绒服，孩子穿在身上，一定能暖在心里。

从群众的角度思考问题、寻找办法，才能更好地解决各项急难愁盼问题，温暖人心。

《 人民日报 》（ 2022年10月25日 13 版）