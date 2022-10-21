在发展中保障和改善民生

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往”“我们要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕”。

学报告、谈体会、话落实，党的二十大代表们表示，新征程上，要更加聚焦人民群众普遍关心关注的民生问题，撸起袖子加油干，在为人民服务中不断创造新的业绩，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会

就业是民生之本。代表们表示，报告强调“实施就业优先战略”，紧紧抓住了人民最关心最直接最现实的利益问题，回应了百姓期待，说出了群众心声。

“我们帮扶车间的岗位向困难群众倾斜，让乡亲们在家门口实现就业。”“全国脱贫攻坚先进个人”、甘肃省华亭市河西镇仿真花加工帮扶车间负责人岳彩霞代表介绍，2018年，在党和政府的帮扶下，河西镇成立了仿真花就业帮扶车间，带动上千人就业，使群众实现技能致富。

近年来，河西镇乡村面貌发生了巨大变化，乡亲们全部脱贫奔小康，曾经的危旧房变成了砖瓦房，人们走上了硬化路、喝上了自来水、用上了互联网。“我将继续做好自己的工作，创新产品、开拓市场、稳保订单，带动更多群众就业创收。”岳彩霞说。

广西壮族自治区梧州市藤县县委书记杜诚代表介绍，“近年来，藤县持续完善就业政策体系，依托园区平台以及帮扶车间，累计帮助农民工、就业困难人员等2万余人就业创业。同时，有针对性地开展更多就业创业技能培训，搭建企业和求职者之间的桥梁，切实解决农民工外出务工相关的急难愁盼问题。今后，我们将继续提升公共服务水平，促进高质量充分就业，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。”

党的二十大报告提出，健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶。从事就业服务34年、吉林省白城市洮北区公共就业服务实训指导中心主任于砚华代表说，近年来，当地通过信息化智能化就业服务、调动社会力量开展促就业活动、开发公益性岗位提供兜底帮助等方式，提升了就业服务质量和效能。越来越多的求职者通过接受就业指导形成职业规划，了解岗位需求，找到了合适的工作。于砚华表示：“我们将用心用情用力做好就业工作，帮助更多群众实现高质量充分就业，共同奋斗创造美好生活。”

健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系

党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。“完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系”“健全分层分类的社会救助体系”“保障妇女儿童合法权益”“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”……各项内容让代表们倍感振奋，表示将立足本职，努力为广大人民群众提供更可靠更充分的保障。

社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖，是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定的兜底性、基础性制度安排，也是我们党全心全意为人民服务根本宗旨的集中体现。“我们要深入学习贯彻党的二十大精神，积极发展服务类社会救助，兜住兜牢民生底线。”北京市第二社会福利院护理部副主任程静代表说，多年来，她的主要工作是照顾由市属儿童福利机构转入的14周岁以上“三无”孤残人员。“我们就是他们的亲人。不仅要让他们活得好，还要让他们活得有尊严、生活有质量，让他们感受到党的温暖以及社会的关爱。”程静说。

山西省长治市潞州区延安南路街道淮海社区党委书记崔永明代表表示，作为一名基层工作者，将按照党的二十大报告要求，发挥社区平台优势，积极开展妇女就业技能培训、法治宣传等工作，为我国妇女儿童事业高质量发展贡献力量。

山东省潍坊市儿童福利院副院长、护理员杨守伟代表已投身儿童护理事业22年。“党的十八大以来，在各方面的支持帮助下，我们福利院发生了巨大变化，孩子们的成长环境持续改善。”杨守伟说，如今福利院不再只是几间平房，而是建筑面积1.8万平方米、中央空调全覆盖的现代化儿童养育机构，生活娱乐、医疗康教等设施一应俱全，未来，福利院将继续对院内养育标准和水平进行细化提升。

把保障人民健康放在优先发展的战略位置

党的二十大报告提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，并对“推进健康中国建设”作出全面部署。

郑州圆方集团党委书记、总裁薛荣代表说：“党的二十大报告提出实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。字字句句都说到我们的心坎里，成为我们物业行业从业者间的热议话题。”近年来，郑州在老旧小区改造过程中，整合各类资源，新增党群服务中心老年人活动室、社区日间照料中心、养老服务助餐点等。“作为综合性物业服务企业，我们充分发挥常驻社区、贴近居民的优势，增加居家社区养老服务有效供给，努力做好高龄、空巢、独居、失能老年人的生活照料和长期照护。”薛荣表示，要认真学习贯彻党的二十大精神，加大对养老服务人才的专业化培训，用贴心用心的服务赢得群众口碑。

“在新征程上，我们要努力让农村老人不仅有所养、有所医、有所安，还能有所乐、有所学、有所为。”江苏省盱眙县桂五镇养老党支部书记、敬老院院长李银江代表说，“近年来，面对农村老人对于失能特护、精神慰藉等的需求，我们在农村新型社区成立居家养老关爱驿站，为社区老人提供医疗、就餐、保洁、买菜、精神关爱等上门服务。今后，我们将继续做好农村养老服务工作，让更多农村老年人共享发展成果，托起幸福夕阳红。”

“习近平总书记在党的二十大报告中指出，‘坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力’。这充分体现了以人民为中心的发展理念，也为广大医务工作者指明了进一步努力的方向。”陕西省佳县人民医院原副院长路生梅代表说，健康是人民幸福生活的基础，预防是最经济最有效的健康策略，“我们必须提升重大慢性病健康管理工作的精细化、系统化程度，提高基层防病治病和健康管理能力。我虽然已经退休，但将继续在一线用专业知识守护好群众的生命健康，为推进健康中国建设作出自己的贡献。”

（本报记者张帅祯、郭玥、庞革平、徐隽、常钦、贺勇、尹晓宇、孙振、李欣怡、原韬雄、王洲、宋静思；统筹：陈亚楠）

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 04 版）