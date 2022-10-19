筑强产业链，让“中国药”走向世界

“推动海南医药和健康产业高质量发展，我们又要有新动作。”近日，在《海南省加快推进数字疗法产业发展的若干措施》政策解读新闻发布会上，解读人刘作凯告诉科技日报记者，海南将出台相关政策加大数字疗法领域的高新技术企业、科技型中小企业培育，鼓励园区建立多种平台支持相关企业加快发展。

刘作凯是2019年由中共中央组织部派到海南挂职的第二批干部中的一员，现任海南省科技厅副厅长。

惟创新者强，惟创新者胜。秉持这一信念的刘作凯，自2019年夏天踏上海南这片蓬勃发展的热土，就开始了探索推动生物医药产业在海南取得新突破、迈上新台阶的征程。

“一开始我就是想服从组织安排，参与海南落实中央决策部署的工作，随着海南自贸港建设节奏的加快，这脚步真是停不下来。”刘作凯说。

“当前我国医药科技正处于从仿制到创制的转变阶段，我国也正从医药大国走向医药强国。2019年海南省政府与科技部、国家卫健委签署《共同推进重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点示范框架协议》，海南成为全国仅有的两个试点省份之一。海南有独特的生态环境、地缘优势和政策优势，让现代生物医药产业在海南大有可为。”刘作凯说。

海南发展生物医药产业存在哪些短板？应如何补齐？刘作凯参加过多次调研活动和分析研讨会，同院士、专家、企业家碰撞智慧火花、分享专业见解，探讨产业未来发展趋势。

“海南坚持改革创新、先行先试，对标国际标准，探索建立有利于海南重大新药创制专项成果转移转化的政策体系和平台，打造全国重大新药创制专项成果转移转化试点示范的区域样板。”刘作凯告诉科技日报记者，海南正逐步形成具有当地特色的产业发展新路径。

2020—2021年，海南省科技厅协同省市有关部门以及园区、企业单位组织相关人员，奔赴各地聚力开展招商引资，精准发力，一批重大产业、重点项目纷至沓来，为海口国家高新区、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区产业链条撑起“跳杆”。这期间，刘作凯奔波于北京和海南，积极与相关部门沟通协调，促进政策堵点疏通。他带领团队赴上海、江苏、成都等地，进行政策宣讲、项目甄别、洽谈签约等。

如今，海南医药产业正不断崛起壮大，海口国家高新区已有15个重大新药创制成果实现产业化，3年来累计实现产值近46亿元，预计今年总产值可达20亿元；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区建成海南省干细胞工程中心，顺利实施2个干细胞临床研究项目，该先行区临床真实世界数据应用试点累计推动9个进口药械品种获批上市。2021年海口高新区在全国生物医药产业园区的排名比2019年前进8名。2021年海南医药工业实现工业总产值249.45亿元，药品生产企业数从2012年的91家，增长到2021年117家。