白涛代表——

发挥保险民生保障安全网作用

党的二十大报告提出，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长白涛代表表示，中国人寿将坚持金融工作的政治性、人民性和专业性，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，切实发挥保险民生保障安全网、社会发展“稳定器”的作用。

白涛说，中国人寿2022年上半年为经济社会提供风险保障超480万亿元，服务实体经济直接投资存量规模超3.6万亿元。下一步，将全面贯彻落实党的二十大精神，坚守风险保障本源，不断满足人民日益增长的美好生活需要，聚焦发展健康保险业务、促进积累养老资金、连接健康养老服务、培育健康养老护理人才等，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（本报记者齐志明）

王妙云代表——

推动能源行业高质量发展

党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度。“能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。”中国石化长岭炼化公司党委书记、董事长王妙云代表表示，要立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，在确保能源安全的基础上推动能源行业高质量发展。

王妙云说，公司依靠技术创新驱动高质量发展，先后自主开发出管式液相加氢、双氧水制环氧丙烷等绿色炼化工艺技术，使得生产装置全流程具备清洁生产能力，“三废”排放全面达到或优于国家标准。公司将全面贯彻落实党的二十大精神，继续优化炼化产业形态，延伸化工产业链，将油气资源源源不断转化成绿色化工新材料产品。

（本报记者申智林、孙超）

蒋斌代表——

把发展经济的着力点放在实体经济上

“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”江西省新余市委书记蒋斌代表说，新余市将继续坚持以推动高质量发展为主题，建设工业强市、统筹区域小市、打造山水美市，在推动高质量发展中展现更大作为。

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。蒋斌表示，在创新发展方面，新余将推进新型工业化，建设钢铁产业智慧工业云平台、锂电行业云平台，促进数字技术与实体经济深度融合，加快推动光伏、电子信息、装备制造等产业向高端化、智能化、绿色化转型升级；在协调发展方面，将继续做好城乡统筹，全面推进乡村振兴，加强农村居家养老服务等民生工作，畅通城乡要素流动；在绿色发展方面，将牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

（本报记者朱磊、齐志明）

王秋实代表——

全方位夯实粮食安全根基

党的二十大报告提出，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线。深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。“这充分凸显了党中央对农业农村现代化建设的高度重视。”黑龙江省佳木斯市委书记王秋实代表表示，没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。佳木斯是国家粮食主产区和重要优质商品粮基地，必须为保障国家粮食安全、加快建设农业强国作贡献。

王秋实说，下一步，佳木斯将大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，建设东北地区高端智能农机装备基地，推动黑土农业可持续发展，牢牢把住粮食安全主动权。

（本报记者刘梦丹、孙振）

李国华代表——

坚持农业农村优先发展

“坚持农业农村优先发展，要着力推动城乡融合发展，畅通城乡要素流动。”江西省婺源县蚺城街道上梅洲村党支部书记、村委会主任李国华代表认为，农业农村高质量发展，离不开基础设施支撑。党的十八大以来，上梅洲村建起村党群服务中心，实施改水改厕、村庄环境整治等民生工程，生活环境明显改善。现在，上梅洲村下辖9个村小组的路面全部实现硬化，装上了路灯，村民出行更安全方便。

李国华说，着力推动农业农村高质量发展，补齐基础设施短板，还要紧紧抓住产业这个“牛鼻子”。上梅洲村已建起40余亩的产业园，成立农产品专业合作社，发展猴头菇、茶树菇、玉木耳和莲子等种植业，未来，将锚定旅游发展战略，立足区位优势，深入挖掘生态资源、发展乡村旅游业，让村民生活芝麻开花节节高。

（本报记者罗珊珊）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 06 版）