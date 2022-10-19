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世卫组织：全球累计新冠确诊病例达622389418例

2022年10月19日05:25 来源：新华网

新华社日内瓦10月18日电（记者刘曲）世界卫生组织18日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达622389418例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间18日19时45分（北京时间19日1时45分），全球确诊病例较前一日增加263033例，达到622389418例；死亡病例增加856例，达到6548492例。

(责编：赵欣悦、白宇)


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