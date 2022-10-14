北京实施健康扶贫工程 推动受援地区乡村振兴

北京市卫生健康委十年来围绕民众基本医疗保障目标，完善政策措施，深入实施健康扶贫工程，大力推动受援地区乡村振兴。

北京市卫生健康委员会支援合作处处长智利平在今天举行的一场发布会上表示，北京精准掌握病患状况。按照“区分类别、精准施策”的思路，摸清当地建档立卡贫困户因病致贫患者情况，助力完善健康管理档案，一人一册、一户一档，做到帮扶问题心中有数。

北京精准提供诊疗服务。统筹援派医疗力量，与当地医疗卫生机构开展义诊巡诊、疾病筛查，实施分类诊治。在新疆和田开展“情系和田·直达心田”义诊及“两癌”筛查活动，在西藏拉萨开展“光明行”等高原性疾病诊治项目，在青海玉树开展儿童“先心病”筛查救治活动，在内蒙古开展“草原义诊”等健康帮扶活动，让北京优质医疗资源惠及各族人民群众。

北京精准接收大病救治。对受援地无条件医治的少数重大疾病患者，由市、区医院开辟绿色通道，安排到北京接受进一步治疗。选派4537名卫生专业技术人才，帮助建立、完善管理制度4509项，输出各类医疗卫生技术2467项，对建档立卡贫困户等重点人群提供义诊服务31.2万人次。接收1.21万人次医疗卫生骨干来京进修，提供远程诊疗服务5万余人次。

北京还采取“一对一”“一对多”“手把手”等师徒结对方式，培训医疗卫生人才26万余人次，并建设重点专科。坚持智力帮扶“长短结合”的思路，选派3338人次卫生专业技术人才，开展6个月(含)以内的短期指导。接收骨干来京集中培训和跟岗学习，培训千余名专业人才，提升了受援地医疗卫生人才服务能力。