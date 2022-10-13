强化防栓意识 科学防治血栓性疾病

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

10月13日是世界血栓日。血栓可发生在任何时间、任何年龄，引发多种血栓性疾病，严重危害生命健康。近年来，随着人们生活方式的改变，我国血栓患病率逐年增加，且渐呈年轻化趋势。提高公众的防栓意识刻不容缓。哪些是血栓性疾病的高风险人群？如何评估血栓形成的风险？大众又该如何科学预防血栓？

今天，北京协和医院血液内科主任医师朱铁楠、北京积水潭医院检验科主任吴俊做客人民好医生“诊断的价值”系列访谈节目之“世界血栓日特别节目”，为大众全面科普血栓性疾病防治的相关知识。

血栓性疾病，“隐匿杀手”需警惕

血栓是在血管内形成的血凝块，如同塞子一般堵塞身体各部位血管的通道，导致相关脏器无法供血供氧或导致血液无法回流，造成致命影响。

朱铁楠介绍：“血栓性疾病主要分为动脉血栓性疾病和静脉血栓性疾病。动脉血栓，即血栓堵在动脉血管中，会造成脑血管血栓和心脏血管血栓，常见的疾病包括脑卒中、冠心病、心梗等，其发生率非常高；静脉血栓包括下肢的血栓形成以及肺栓塞等。”

谈及导致血栓形成的危险因素，朱铁楠指出：“除了大众所熟知的‘三高’，即高血压、高血脂、高血糖外，运动少、过度肥胖、不良的生活习惯、熬夜等都是动脉血栓的危险因素。静脉血栓则更多地发生于术后长期卧床人群，以及长期服用激素药物的人群。”

凝血检测，防“栓”于未然

吴俊指出：“动脉血栓的早期症状包括不稳定心绞痛、短暂脑缺血发作等；静脉血栓则体现在腿部的肿痛。需要尤其注意的是，一旦出现这些临床表现，往往很快就会发生疾病，一定要尽快就医。”正因如此，在身体发出这些求救“信号”之前，我们就应当及早识别血栓形成的风险，揪出“隐蔽杀手”并予以干预，防“栓”于未然。

“血液成分的变化是在症状出现前就已发生的。因此，我们可以通过血液检测来发现不易察觉的血栓形成风险，实现血栓性疾病的早期预防和预警。”吴俊介绍，“能够助力医生评估血栓风险的血液检测项目包括：血小板功能检测、凝血因子检测以及它的底物纤维蛋白原检测、纤溶功能检测等。这些检测指标的升高代表着患者处于高凝状态，提示其易发生血栓，而此时患者还没有出现任何症状，但若不通过干预将指标降下来，就会进一步促进凝固，最终导致血栓形成。”

包括凝血检测在内的血液检测，不仅能为及时发现血栓风险提供重要的诊疗信息，其在血栓性疾病的疗效监测中也发挥了重要作用。朱铁楠强调：“如患者已明确血栓形成，临床主要通过抗凝治疗阻止血栓进一步延伸和扩大。在治疗过程中，影像学检查和实验室血液检测能够帮助医生评估疗效。”吴俊指出：“疗效监测的目标在于保障治疗的有效性和安全性，因此老百姓在服药过程中，进行血液检测至关重要。”

早诊早治，加强“防栓”意识

每个人都是自己健康的第一责任人，远离血栓需要从每个人的日常生活做起。朱铁楠呼吁：“公众一定要加强‘防栓’意识，积极养成健康的生活方式，通过控制体重、坚持锻炼、低脂低糖饮食，可以很大程度预防和减少血栓性疾病的发生。”

定期进行常规健康体检也是预防血栓性疾病的有效手段。吴俊提醒：“对于血栓高风险人群，尤其是65岁以上的老年人群，必须每年进行包括凝血检测在内的血液检测，实现血栓的早发现、早诊断、早治疗。同时，建议年轻人以及没有伴发疾病的人群也要按期进行体检。”

“此外，临床各科疾病都会伴发血栓的发生，例如呼吸科、妇产科、肿瘤科的患者以及各科室住院患者都易伴发血栓。因而，加强对这些患者的血栓风险评估和实验室检测更是不容忽视。”吴俊补充。

“近年来，越来越多的医疗机构也在积极推进血栓防治体系的建立和完善，涉及到全院各个科室的合作联动。”朱铁楠指出，“相信随着规范化防范体系的建立，以及公众和医生的防范意识加强，将对我国血栓性疾病的防治产生积极影响。”