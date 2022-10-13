共建高水平康复医学平台

本报北京电 （申奇）日前，记者从“天坛小汤山康复中心”运行成效沟通会上获悉，在北京市医院管理中心统一部署下，北京天坛医院和北京小汤山医院合作共建“天坛小汤山康复中心”，整合打通诊疗—康复环节，持续加强市属医院康复医疗服务体系建设，为患者提供连续性、高水平的康复服务。

据介绍，康复中心于去年9月1日开始试运行，主要收治各种神经系统疾病所致的运动、认知、言语和吞咽等功能障碍康复患者，以及脊髓损伤康复患者、脑智能康复患者等。历时一年多的探索实践，目前康复中心根据需求一期开放床位49张，二期开放床位57张，共计106张。治疗室面积近1000平方米，医疗团队现有89人，设有物理治疗、作业疗法、言语疗法、理疗、中医、水疗等康复治疗及训练中心。

试运行一年来，天坛小汤山康复中心共接诊天坛转诊患者191人，床位使用率接近70%，小汤山医院神经康复医疗水平得到快速发展。在科技创新和成果转化上，国际先进的类脑康复机器人等新技术转化和落户到这里，初步展示出高水平康复医学平台的雏形。目前，康复中心运行机制顺畅，整体医疗服务能力和水平稳步提升，已成为集医疗、教学、科研、转化为一体的高水平、高层次的康复医学平台，为市属医院间合作共建高水平医疗服务平台作出了积极的探索，提供了宝贵的经验。

为更好地把北京小汤山医院打造成高水平康复医学平台，在与天坛医院合作基础上，下一步，北京小汤山医院还将与北京积水潭医院、北京儿童医院以及北京中医医院等其他市属医院继续在骨科康复、儿童康复、中医康复等领域开展紧密医疗合作，提高小汤山康复医学平台的综合实力和整体水平，提升康复患者就医获得感。