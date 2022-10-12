肾上腺意外瘤患者 需进行恶性风险及激素水平评估

近年来肾上腺意外瘤的发病率增加，不过如何应对一直困惑着医患。近日，科技日报记者从重庆医科大学附属第一医院获悉，该院内分泌科李启富教授团队在国际上首次解析和回答了肾上腺意外瘤的患病率、病因和临床特征，研究表明肾上腺意外瘤在普通人群中的患病率较低，绝大部分为良性。该研究论文近日在线发表于国际著名期刊《内科学年鉴》。

据了解，肾上腺是人体的内分泌器官，主要分泌糖皮质激素、盐皮质激素、性激素及儿茶酚胺等对生命活动十分重要的激素。肾上腺结节医学上称为肾上腺意外瘤。随着大众体检意识的提升及影像学技术的普及，肾上腺意外瘤的检出率相较以往有所增加。一项研究表明，肾上腺意外瘤的发病率在过去20年中增加了10倍。但在成人中肾上腺意外瘤的具体患病率、病因和临床特征一直不清楚。李启富团队的研究表明肾上腺意外瘤在普通人群中的患病率较低（1.4%），绝大部分为良性（>99%）、无功能结节（69.3%），其中皮质醇和醛固酮自主分泌是功能性结节的主要原因。

那么对于诊断出肾上腺意外瘤，患者该如何对待？李启富表示，肾上腺意外瘤患者都应评估其恶性风险和激素分泌水平。需要注意的是，功能性和良恶性是两个完全不同的概念，良性结节并不代表无激素过度分泌，某项激素水平高低也并不意味着肾上腺意外瘤为恶性。

在治疗上，不是所有的肾上腺意外瘤都需要被急迫地切除，决定是否手术治疗的最关键因素在于其性质。对于影像学上有恶性表现和明确的激素分泌性肾上腺意外瘤，才需要进行手术干预。上述研究显示，大多数体检发现的肾上腺意外瘤为良性且无功能，对人体无害，无需手术。

如果经专科医生评估后，初步认为肾上腺意外瘤为无功能的良性肿瘤，没有达到做手术的标准，也无需进行药物治疗，患者后期应该进行随访。对于初次评估为良性的肾上腺意外瘤，建议每1—2年复查一次肾上腺平扫CT，观察其有无大小变化，若最大直径增大超过20%，可考虑手术治疗。对于初次激素评估为无功能的肾上腺意外瘤，可不必反复进行激素测定，除非出现新的临床症状如高血压、低血钾等，可进一步复查肾上腺相关激素。