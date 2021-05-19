直播预告：房颤的危害与治疗

房颤是最常见的持续性心律失常。和正常人的窦性心律相比，房颤患者的心跳多较快，而且完全没有规律，一会儿快一会儿慢。房颤发作时，患者常表现出心跳加快、乏力、眩晕、胸闷气短、胸部不适感等症状。然而，有近三分之一的房颤发作是没有症状的，使得房颤极具隐匿性，对于阵发性房颤尤其如此。

相当一部分的房颤是体检时发现的，但阵发性房颤较难捕捉，发作不频时更是如此。那么房颤的具体表现是什么样的？危害是什么？又该如何进行预防治疗呢？

5月21日星期五15:00-16:00，我们将邀请上海交通大学附属第一人民医院心内科主任刘少稳做客演播室，为大众普及房颤的危害与治疗相关科普知识，千万不要错过。

专家介绍：

刘少稳，主任医师、博士生导师。

上海交通大学附属第一人民医院心内科主任、心脏病急救中心主任、中国医师协会心血管内科医师分会会员、心律失常专业委员会副主任委员、中国生物医学工程学会心律分会副主任委员、国际交流委员会主任委员、上海心律学会主任委员、"上海工匠"和“上海好医生”称号获得者。

发表学术论文320余篇，包括SCI90余篇，其中第一和通讯作者55篇；主编的《心房颤动与导管射频消融心脏大静脉电隔离术》是我国第一部房颤导管消融治疗方面的专著。同时开展多项新技术，所参与的研究获国家科学技术进步二等奖1项，获省部级科研成果4项。

擅长：多种心血管疾病的诊断和治疗，在心房颤动和各种复杂心律失常的介入治疗领域颇有建树。

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