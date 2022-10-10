强生医疗科技：数字赋能 智领健康未来

近年来，在5G、云计算、人工智能、大数据、虚拟现实、物联网等高科技深度赋能下，数字化医疗健康行业发展迅速，不断催生新技术、塑造新业态、培育新生态、创造新价值。

国家《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》提出，加强临床、科研整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、生物三维打印技术等，提升医疗健康设备的数字化、智能化制造水平，促进产业升级。数字化医疗成为助力数字中国的重要场景之一。

相比过去单纯依靠工程和技术推动的迭代式创新，越来越多的医疗企业加速布局数字化进程，数字化技术在医疗健康行业的重要性愈发凸显。其中，强生医疗科技作为跨国医疗健康企业，也不断结合自身专业能力和资源优势，积极加速数字技术与医疗科技相融合，致力于构建更为智能化、精准化、个性化的医疗解决方案，为“健康中国”建设贡献力量。

融合数字技术 创新赋能手术新模式

在人口老龄化的大背景下，老百姓对骨科疾病的医疗需求快速上升，手术的精准性需求也随之不断提升。一方面，骨科手术对精准化操作的需求极高，另一方面，由于患者存在的个体差异性，需提供个性化的治疗方案。为此，强生医疗科技与本土创新企业长木谷开展科研和商业合作，为患者提供人工关节AI智能手术规划，应用于初次全髋、全膝、单髁、翻修等关节置换手术。

该规划系统整合了人工智能分割、三维重建和规划、智能假体匹配等多项功能，帮助实现更为快速精准的术前规划，快速匹配合适的关节假体，帮助患者快速康复，实现更好的关节功能和更优质的生活品质。同时，数字化的应用也将缩短年轻医生的学习曲线，提高手术效率。目前，该规划系统已应用于全国600多家医院，不仅包括北京、上海等一线城市的大医院，甚至还辐射了河北邯郸魏县、福建漳州南靖县等地的县域医院，让病人足不出县就可以使用到世界领先的数字化手术服务。

支持专业成长 数字化赋能医护培训

不断培养高层次医护人才是推动我国卫生医疗事业高质量发展的重要动力，而数字化的发展则为医护培训、提升基层诊疗能力提供了新思路。

在我国，房颤是一种常见的心血管疾病，也是对中国人口健康危害最严重的疾病之一。目前，中国已有约2000万房颤患者，并且发病率随年龄增加而升高，加之卒中（中风）、心衰等并发症，在对患者和家庭带来巨大的压力和负担的同时，对公共健康和医疗资源也将带来多重挑战。其中，射频消融手术的发展为房颤患者提供了治疗新选择。

为了助力更多年轻医生，支持他们不断精进技能，强生医疗科技运用人工智能和机器学习等技术，开发出了一套适用于房颤射频消融术的病例复盘软件系统(AIFV)。系统能够提取三维电生理导航系统中的原始数据，快速生成智能分析报告，为医生提供更加客观、准确的手术复盘工具，缩短临床学习曲线，不断扩充医生队伍，助力医生更加准确地把控每台手术，让医疗创新技术造福全国更多地区的更多病患，为老百姓的健康保驾护航。

打造智慧供应链 高效响应临床需求

位于苏州工业园区的强生医疗科技产业园，是强生在华最大的医疗器材产业园，集合研发、制造、技术创新与合作、共享服务等综合性业务于一体。在不断升级智能制造和创新研发能力的同时，强生医疗科技苏州积极加速推进结构化、前瞻性、互联性的全面数字化布局，通过系统性的创新，有效地将各生产元素互联，实现了生产制造流程的实时、互动和精准，进而优化资源配置、提高生产力，从规模上提升运营的效率和效益，同时充分运用大数据预测分析，释放为未来制造的潜力。

强生医疗科技也在积极打造行业领先的数字化商业运营全流程，其中包括借助高效的术前规划为医院实现精准备货，从而保障医疗产品和资源得以及时供应，通过数字技术赋能运营、高效响应临床和患者需求。

“数字化正在重塑医疗健康产业格局。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群说。