江西首创婴幼儿入托补贴制度 提供托育类服务机构达3182家

10月9日，“江西这十年”卫生健康事业专题新闻发布会在南昌举行。 徐梦文 摄

9日，记者从“江西这十年”卫生健康事业专题新闻发布会上获悉，江西在全国省级层面首创婴幼儿入托补贴制度，截至目前，该省提供托育服务的各类机构共3182家。

江西省卫生健康委党组书记、主任王水平在发布会上表示，江西大力推进健康江西和中医药强省建设，持续深化医药卫生体制改革，不断完善卫生健康服务体系，努力增进人民群众健康福祉，卫生健康事业实现了新跨越。

“这十年，我们坚持健康优先、共建共享，全方位全周期保障人民健康。”王水平介绍，江西促进人口长期均衡发展，先后实施单独两孩、全面两孩和三孩生育政策，在全国省级层面首创婴幼儿入托补贴制度。

目前，江西全省提供托育服务的各类机构共3182家，可提供3岁以下婴幼儿托位10.85万个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达2.39个，位居全国第四。

在加强老年健康服务方面，江西全省医疗卫生机构普遍开通老年人就医绿色通道，90%以上的二级以上综合性医院设立老年医学科，363.5万老年人纳入城乡社区规范健康管理。江西省人均预期寿命从2010年的74.3岁提高到现在的77.8岁，人民群众健康水平持续提高。

“江西基本实现城市居民15分钟、农村居民30分钟的有效就医圈。”王水平透露，与2012年相比，江西全省医院从548个增加到939个；每千人口注册护士数从1.6人提高到3.1人，每千人口执业医师数从1.49人提高到2.47人，每千人口床位数从3.5张提高到6.8张，年人均诊疗次数从4.27次提高到5.06次。