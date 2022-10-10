如何让光照进“高龄父母+残障子女”家庭？

“在这里，我们一家人住在一起，我很放心。”沈奶奶拉着小儿子的手说。另一边，一位护工正耐心细致地为她的大儿子整理衣服，准备搀扶他散步锻炼。

9月，李爷爷、沈奶奶一家人搬进了杭州市拱墅区北景园养老综合服务中心，成为当地首户享受“阳光安养”家庭联合式托养服务政策的家庭。

两位老人年近80岁，两个先天患有智力一级残疾、缺少生活自理能力的儿子也已有50岁上下。平日里，父亲外出采购做饭，母亲在家照料孩子日常起居，如此四十余载。如今随着夫妻二人年龄渐长，逐渐对看护工作感到力不从心。

“做父母的，都会担心以后谁来照顾孩子。以前我总是想这个问题，想得晚上睡不着。”沈奶奶坦言，两个残障儿子的照护问题已成为她的一块“心病”。

如今，沈奶奶终于能睡个好觉。入住机构后，专业的护工承担起了每天喂饭、擦身等工作，为两个儿子提供全天候的照料服务。

记者了解到，拱墅区出台的“阳光安养”政策服务于“老残困”家庭，即父母一方年龄在85周岁及以上、子女为领取“低保”的重度残疾人，在父母照料出现困难时经家庭成员同意可参加家庭联合式托养。

由“高龄父母+残障子女”组成的特殊家庭或许是少数，但他们的需求却是真实存在、不容忽视的。据拱墅区养老服务指导中心主任金骏介绍，在对拱墅区18个街道进行调研后，其摸排发现共有98户此类家庭。每一户家庭里，都有白发苍苍仍强打精神的老人，以及卧床不起、难以自理的孩子。每一扇门背后，都写满了令人叹息的故事。

然而，如何取信于“老残困”家庭，成为了“阳光安养”政策推广的重要一环。以李爷爷、沈奶奶夫妇为例，他们了解到该政策后，虽然表现出极大兴趣，但是仍有顾虑。一方面，血浓于水的亲情使二位老人坚持要与儿子共同生活，不放心假他人之手照料儿子；另一方面也担忧承担不起托养费用。

金骏介绍，为打消老人的顾虑，社区工作人员带着夫妻俩去托养中心了解情况，以实际环境和服务让他们“点了头”。同时，“阳光安养”政策依据父母年龄和收入划分为保障型、支持型、扶持型三种类型，可享受不同程度的折扣。

据了解，李爷爷、沈奶奶夫妻俩每人每月仅需支付3400元，今后随着年龄增长，自理能力改变，还能用杭州市养老服务电子津贴、老人入住护理补贴抵扣部分费用。同时，两个儿子的费用由政府全额托底。

“‘阳光安养’政策，既关注了他们的照护需求，又兼顾了家庭的情感需求，同时也在经济上提供了一些支持。”金骏说。

“我们机构既有养老功能，也有照护重度残疾人的功能，整户家庭在我们这里都能得到照顾。”北景园综合养老服务中心主任方艳介绍。作为“阳光安养”政策的试点机构，该机构可为此类家庭提供房间打扫、三餐送餐等基础服务，并由护理人员为失能的残疾人进行生活照料、日常用药等专业照护。

据拱墅区民政局相关负责人介绍，辖区内共有12家具备残疾人照料服务能力的机构专门用于接收此类家庭，有意向且符合条件的家庭可随时申请入住。