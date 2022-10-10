北方多地大风降温 气象部门提醒做好低温应对工作

新华社北京10月9日电 在新一股冷空气影响下，北方多地迎来大风降温，部分地区降温剧烈，最低气温将创入秋以来新低。

据中国天气网报道，一股冷空气8日已在西北地区展开影响，9日继续东移南下影响中东部地区，影响范围直至华南地区。

8日，内蒙古自治区大部地区迎来寒潮降温天气。兴安盟科尔沁右翼前旗当日14时气温已跌至1摄氏度，出现了雨夹雪天气。记者在科尔沁镇看到，雪花已润湿地面，一名交警戴着棉帽指挥交通。

内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市出现以雪为主的雨夹雪天气，8日最低气温降至零下1.3摄氏度。为应对寒潮降温天气，从10月10日开始，通辽市主城区各集中供热企业将陆续提前开栓送热，10月13日起，旗县城关镇集中供热企业也将陆续提前开栓送热。

8日，黑龙江省气温普遍在4到5摄氏度，多地迎来雨雪天气，记者在哈尔滨市一些街道上看到，不少市民已穿上薄羽绒服、厚外套。

黑龙江省气象局数据显示，截至10月6日，除牡丹江地区尚未入冬之外，黑龙江省大部分地区已入冬，且多地较常年提前入冬，其中，七台河、黑河、齐齐哈尔较常年提前了3天。

中国天气网气象分析师王伟跃介绍，此次冷空气过程降温幅度大、影响范围广。在它的影响下，中东部大部地区气温将较常年同期偏低1至3摄氏度，北方部分地区降温剧烈，最低气温将创入秋以来新低，京津冀及河南、山东等局地大风有一定极端性特征。

8日，河北省邢台市出现大风天气，气温骤降，邢台市临西县摇鞍镇乡修枣科村大棚蔬菜种植基地内，多辆运载大棚保温棉被的车辆停在田间卸载防寒物资，蔬菜种植户们给大棚加盖了棉被。

9日一大早，北京北风劲吹，预计当日阵风可达10级，气象部门提醒，北京白天北风强劲，风寒效应明显，公众外出需注意防风保暖，远离广告牌等临时搭建物，防范高空坠物。

气象部门提醒，面对低温天气，相关部门需提前做好应对工作，特别是牧业及农业、道路运输等行业部门，要采取有效措施预防雨雪、降温等天气带来的不利影响。此外，秋季天气干燥，还需格外注意用火用电安全。

专家建议，随着昼渐短、夜渐长，日照减少，昼夜温差较大，需注重防寒保暖。（记者张铎、杨思琪、杜一方、王靖、黄腾）