甘宇恢复良好昨日已出院

经过近18天的治疗，在泸定地震中失联17天的甘宇在父母的陪同下，从位于成都的四川大学华西医院出院供图/新华社

“谢谢大家！”昨日中午，甘宇在四川大学华西医院门口一直说着感谢的话，一旁的母亲陈为淑拉着儿子的手，热泪盈眶。

经过近18天的治疗，在泸定地震中失联17天的甘宇恢复良好，在父母的陪同下出院了。

目前，甘宇的双脚已经可以行走，但不能发力，暂时还需要依靠轮椅或者拄拐。“我回家后继续进行康复训练，相信很快就不用拄拐了。”他说。

记者看到，他的气色明显好多了，整个人也很有精神，戴着母亲为他配的新眼镜，说话声音也洪亮了许多。

“太感谢大家了！”当有人提及“英雄”这个词时，甘宇连忙摆手说，“不敢当，我只是一个普通人，不至于不至于……”

陈为淑告诉记者，现在，甘宇比刚获救时胖了5斤左右。

当问到出院后的打算，甘宇对记者说：“想和一家人一起吃顿团圆饭，好久没吃火锅了。”

虽然出院了，但回到家还要继续休养，甘宇希望快快好起来，以后能带着父母出去玩一趟，让这阵子为他操劳的父母开心一些。

“感谢大家！感谢一直支撑帮助我的人！”车门关闭前，甘宇非常真诚地再次对大家道谢。

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甘宇是泸定县一座水电站的工作人员。泸定6.8级地震发生后，甘宇和同事罗永坚守电站，避免了河水漫过大坝冲毁下游村庄的灾难发生。9月7日，甘宇和罗永离开水电站逃生，走了30多公里后，甘宇因体力不支留在原地等待救援，罗永继续往山外走。9月8日，罗永以点燃柴火的方式被救援人员发现后脱险，但甘宇一直与外界失联。

9月9日到10日，四川省消防救援总队组成48人搜救组，分成四队开展工作，并处置了大坝进水闸的安全隐患。

9月12日，罗立军和救援队搜救无果，只能暂时撤离猛虎岗。甘宇所在施工队的三名工友主动请缨，进山搜救。

9月8日到20日，石棉县抗震救灾指挥部先后派出18批次搜救队伍。

9月13日至14日，来自宜宾的筠爱青年应急救援队加入搜救。

9月15日至16日，绵阳、甘孜、江油三支蓝天救援队和来自北京的志愿者加入搜救，罗立军继续任向导。

9月17日至18日，重庆巴南救援队、雷波县蓝豹救援队以及越来越多的当地村民也参与搜救。

9月21日上午，甘宇在石棉县王岗坪乡被当地老乡找到，当天晚上20时57分被转运至四川大学华西医院接受治疗。本组文/新华社