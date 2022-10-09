中国共产党党员，中国工程院院士，中国医学科学院首届学部委员，著名病理学和肿瘤分子生物学家，上海交通大学教授、博士研究生导师，上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市肿瘤研究所名誉所长顾健人同志，因病于2022年9月27日在上海逝世，享年90岁。

顾健人，1932年1月13日出生于江苏省吴县一个医学世家。1954年毕业于上海第一医学院（现复旦大学上海医学院），同年参加工作并加入中国共产党。1985年创建“癌基因与相关基因国家重点实验室”。1994年当选中国工程院医药卫生学部首批院士。曾任中国工程院主席团成员、医药卫生学部常委，国家“863”计划专家组组长，“973”计划专家顾问组成员，以及美国General Motor癌症基金会国际癌症大奖评委等。

顾健人始终坚持前沿医学研究，是我国癌基因和基因治疗研究的开拓者，肿瘤分子生物学研究的先行者，肿瘤系统医学的倡导者。曾获国家科技进步奖二等奖2项，光华工程科技奖和全国五一劳动奖章等，是全国先进工作者和首届上海市科技功臣。从医执教60多年，培养了一大批医学领军人才，推动了医学事业发展。