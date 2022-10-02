黄牛回收仅400元一粒？“药中茅台”片仔癀高价炒作退烧

“药中茅台”片仔癀官方指导价590元/粒，去年一度被炒至1600元/粒，但现在价格出现松动迹象。

9月30日，#黄牛回收片仔癀最低仅400元#登上微博热搜榜单。据媒体报道，从多名“黄牛”处了解到，自去年9月开始，片仔癀锭剂的价格一直下跌，官方指导价3g*1粒装的片仔癀锭剂，如今单粒的回收价格最低仅400元。

在淘宝片仔癀大药房旗舰店，3g*1粒装的片仔癀正常销售，价格590元。页面显示该款片仔癀锭剂货量较为充足，月销逾2万单。

高价炒作退烧

作为享誉全国的“神药”，片仔癀的历史最早可以追溯到500多年前的明嘉靖年间。

据文献记载，当时一位不满暴政的御医带着片仔癀的药方逃离到了漳州，后来当地暴发疫情，这位御医用偷拿出来的宫廷绝密配方加上了自己独特的工艺精制出片仔癀，后来片仔癀被流传了下来，这才有了如今的“名药”片仔癀。

片仔癀的原料也十分稀缺。由于保密要求，目前片仔癀公开的主要成分主要有四种，分别是麝香、牛黄、蛇胆、三七。在这四种成分中，麝香是极其名贵的中草药，其主要来自雄麝的腺囊分泌物，而产麝香的林麝又属国家濒危、珍贵的一级保护动物，原料要动用到濒危动物，足以见得片仔癀的“金贵”。同时，片仔癀还是国内唯二获得“国家绝密级保密配方”认证的中药。

作为药品，片仔癀主要功能为“清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症”。

西南证券统计数据显示，2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次。从2004年到2020年，片仔癀零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂自2004年以来提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度高达212%。

从去年3月底开始，片仔癀药品走俏，盛况空前，市民需要拿身份证预定，且590元/颗被黄牛炒到了1600元/颗，仍然是“一颗难求”。

针对炒作问题，去年片仔癀在互动平台回应指出，针对近期市场情况，公司采取一系列措施，稳定供应量、拓展销售渠道、增加与片仔癀锭剂同质同效的片仔癀胶囊剂型供应，坚决维护市场秩序。2021年5月和7月，片仔癀新增片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店拓展线上销售渠道。

进入2022年，片仔癀的炒作有熄火迹象。有媒体从多名“黄牛”处了解到，自去年9月开始，片仔癀锭剂的价格一直下跌，官方指导价3g*1粒装的片仔癀锭剂，如今单粒的回收价格最高不超570元，最低仅400元。

记者在淘宝片仔癀大药房旗舰店发现，3g*1粒装的片仔癀正常销售，价格590元，但每单限购4件。页面显示该款片仔癀锭剂货量较为充足，月销逾2万单。线下方面，有媒体询问华南地区多家片仔癀体验馆店员，均表示目前片仔癀锭剂货量较为充足，消费者可以随时来购买拿货，不需预约。

9月30日，#黄牛回收片仔癀最低仅400元#登上微博热搜榜单。

股价持续下行

作为市场上的白马股，2015年开始片仔癀的股价长期处于上升通道。去年片仔癀一药难求的影响下，片仔癀股价强劲上攻，去年7月21日，股价一度冲至491.88元/股的历史高位，市值逼近3000亿。

随着股价上涨，一级市场上2021年8月至11月，控股股东九龙江集团通过集中竞价交易减持片仔癀股票603.31万股，减持价格区间为350-445.33元/股，累计套现25.19亿元。这也是九龙江集团自片仔癀上市以来首次减持。

与此同时，片仔癀的业绩也水涨船高。片仔癀2021年年报显示，去年公司实现营业收入80.22亿元，同比增长23.2%；实现归母净利润24.31亿元，同比增长45.46%，创历史新高。对于业绩上涨，片仔癀表示主要系报告期内在天猫和京东旗舰店开通线上渠道贡献增量。

2022年上半年，片仔癀实现营收44.23亿元，同比增长14.91%；归母净利润13.14亿元，同比增长17.85%。分产品来看，以片仔癀为主的肝病用药营收为19.7亿元，毛利率为80.49%；以安宫牛黄丸为主的心脑血管用药，营收为1.23亿元，同比增长171%，毛利率47.63%，同比增长189.42%。

但随着片仔癀居高不下的售价逐渐退烧，片仔癀股价开始显著回落。9月22日，“药中茅台”片仔癀全日大跌逾7%，引发市场关注。9月26日，片仔癀股价创下年内新低246.01元。wind数据显示，今年以来，片仔癀的股价累计跌幅达39%，市值蒸发逾1000亿元。