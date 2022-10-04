古特雷斯：联合国将致力于帮助海地战胜霍乱

联合国秘书长古特雷斯3日通过发言人发表声明，对海地首都太子港近日出现霍乱阳性病例和疑似病例予以高度关注，表示联合国将致力于帮助海地战胜霍乱。

古特雷斯表示，在确保救援人员安全通行和燃料供应畅通的情况下，联合国将立即部署应急小组，帮助海地受霍乱影响的社区。

古特雷斯说，自9月中旬以来，太子港燃料运送一直受到阻碍，不仅扰乱了海地人民的日常生活，也破坏了联合国和国际社会应对日益复杂的危机的能力。他呼吁相关各方让救援人员“立即和不受限制地”进入太子港，呼吁所有利益攸关方在这一危机时刻共同努力，以确保过去12年在防治霍乱斗争中取得的成果不被削弱。

据联合国网站报道，位于太子港的海地国家公共卫生实验室2日确诊一例霍乱阳性病例，其他疑似病例还在确认当中。联合国正在积极监测霍乱传播情况，并与海地国家主管部门合作，建立相关应急反应机制。

海地2010年发生大地震后不久，暴发了大规模霍乱疫情，此后数年里该国霍乱疫情时断时续。截至2016年底，海地约80万人感染霍乱，其中9000多人死亡。