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寒潮蓝色预警 江南北部等地部分地区降温12至16℃局地18℃以上

2022年10月04日09:20 来源：中国天气网

　　中央气象台10月4日06时继续发布寒潮蓝色预警：

　　受强冷空气影响，预计，10月4日08时至10月6日20时，西北地区东南部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、西南地区东部和江南大部等地将先后降温6～10℃，其中，黄淮南部、江淮、江汉和江南北部等地部分地区降温12～16℃，局地降温幅度可达18℃以上。6日至7日早晨，最低气温0℃线将位于华北北部至辽宁中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北中部、河南南部至苏皖北部一带。长江流域及其以北地区将有4~6级风，高海拔地区及江河湖面阵风可达7~8级。我国北部和东部海域将先后有7～9级大风，阵风10~11级。

　　防御指南：

　　1、人员要注意添衣保暖；在生产上做好对大风降温天气的防御准备；

　　2、门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被大风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受大风影响的室外物品；

　　3、应到避风场所避风，通知户外作业人员注意安全；

　　4、留意有关媒体报道大风降温的最新信息，以便采取进一步措施；

　　5、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作。

(责编：申佳平、陈键)


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