重阳节的九个小知识：为何又叫登高节？

重阳节，是中国历史悠久的传统节日，时间在农历九月初九，一直以来备受重视。

上海社会科学院文学研究所助理研究员程鹏认为，登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。此外，还有晒秋、放纸鸢、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。

重阳节的名字咋来的？

重阳节又叫登高节、重九节、菊花节等等，寓意平安、健康长寿。

对于重阳节节日名称的由来，程鹏说，在《易经》中，“九”数为阳数，“九九”两阳数相重，所以称作“重阳”；因日与月皆逢九，故又称为“重九”。

节日源头可追溯到何时？

据程鹏介绍，现存有关重阳节俗的文字记载，最早见于《吕氏春秋》之《季秋纪》，记载了古人在九月丰收祭飨天帝、祭祖的活动。

据考证，重阳节的源头可追溯到上古时代，古时有在季秋拜神祭祖礼俗活动。汉代时，重阳习俗进一步普及。

它是否与古代祭祀“大火”的仪式有关？

有说法称，重阳节的原型之一是古代的祭祀“大火”的仪式。

程鹏说，“大火”(心宿二)是古人用以确定季节生产与季节生活标识的时间坐标。上古时代，人们根据日月星辰的运行轨迹和位置，把黄道附近的星象划分为二十八组，俗称“二十八宿”。

在东方的角、亢、氐、房、心、尾、箕组成一个完整的龙形星象(苍龙七宿)。在季秋“大火”退隐的时节，人们要举行相应的送行祭仪。

随着社会的发展，人们对季节有了新的认识，九月祭火神的仪式逐步衰落。

重阳节的内蕴有多深厚？

重阳节是一个内蕴深厚的节日，在时间流逝的同时，其习俗也在不断丰富发展。

程鹏解释，“重阳节”这一名称的文字记载始见于三国时期，在魏晋时，节日气氛渐浓，并且有了赏菊、饮酒习俗的文字记载。

比如，陶渊明在《九日闲居》诗序文中说：“余闲居，爱重九之名。秋菊盈园，而持醪靡由，空服九华，寄怀于言。”

唐朝时，重阳节被定为正式节日。从此以后，宫廷、民间一起庆祝重阳节，在节日期间举行各种各样的活动。宋代，重阳节更为热闹，《东京梦华录》曾记载了北宋时重阳节的盛况。

古人如何过重阳节？

重阳可以算是人们生活中秋冬交接的界标之一，节俗就围绕着人们这一时季的感受展开。

登高望远是这个传统节日的重要习俗。程鹏表示，重阳登高的习俗主要源于此时的气候特点以及古人对山岳的崇拜。古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。

清代，北京过重阳节的一个习俗是把菊花枝叶贴在门窗上，“解除凶秽，以招吉祥”。

重阳糕有啥讲究？

重阳糕是此时的美食之一，它又称花糕、菊糕、五色糕，制无定法，较为随意。程鹏说，讲究的重阳糕要作成九层，像座宝塔，上面还做成两只小羊，以符合重阳(羊)之义。

有时候，人们还会在重阳糕上插一面小红纸旗(代替茱萸)，并点蜡烛灯。用“点灯”、“吃糕”代替“登高”的意思。

当今的重阳糕，仍无固定品种，各地在重阳节吃的松软糕类都称之为重阳糕。

菊花酒有何寓意？

除了各色糕点，菊花酒也颇受人们的欢迎。

程鹏介绍，菊花酒，在古代被看作是重阳必饮、祛灾祈福的“吉祥酒”。菊花酒是药酒，味道微微有一点苦，饮后可使人明目醒脑，而且具有祛灾祈福的吉祥寓意。

为何要佩戴茱萸？

程鹏说，在重阳节的诸多习俗中，插茱萸的习俗相对来说较为广泛，主要流行于黄河中下游、淮河、长江流域等地。

插茱萸和簪菊花在唐代就已经很普遍。据说茱萸香味浓，具有明目、醒脑等作用，并能消积食，治寒热。

古人认为在重阳节这一天登山插茱萸，可以驱虫去湿、逐风邪。于是便把茱萸佩戴在手臂上或磨碎放在香袋里，还有插在头上的。大多是妇女、儿童佩戴，有些地方男子也佩戴。

传统节日可以如何传承？

古人在重阳节这天有享宴祈寿的习俗，寄托着人们对老人健康长寿的祝福，而登高、放纸鸢等活动也反映了人们对健康长寿的祈盼。

程鹏说，现在重阳节亦是老年节，被赋予了敬老的内涵。节日的传承既要遵循古代礼俗的文化内核，又要与当代的价值观念相契合。

他认为，摆敬老宴、饮宴祈寿，或者适当带老人登高，赏菊、饮菊花茶或菊花酒、吃重阳糕等都是传承重阳习俗的重要形式。