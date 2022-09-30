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如何查询社保缴费情况？

本报记者  李心萍

2022年09月30日08:21 来源：人民网－人民日报

　　社会保障，关系每个人的切身利益。日常生活中，有不少人对自己的缴费情况并不清楚。应如何查询自身的社保缴费情况？

　　人社部有关负责人介绍，目前人社部开通了线上、线下多种查询渠道。线上渠道包括国家社会保险公共服务平台、全国人力资源和社会保障政务服务平台、电子社保卡（包括小程序、APP等服务渠道）、掌上12333 APP等。线下渠道包括社保经办服务窗口、社保自主终端设备、社银合作网点、拨打12333咨询电话等。

　　该负责人介绍，如果劳动者对相关政策不了解，想评估自身的缴费水平是否合规，可以登录国家社会保险公共服务平台进行测算。在服务平台上，点击“社保测算”中的“参保缴费计算”，选择参保类型、勾选相关选项并输入月工资收入或月缴费基数，即可预估每月各项社保缴费情况。

　　“不过，部分险种的费率可能会因为政策因素发生变化，实际结果以经办机构核定为准，估算结果仅供参考。”人社部有关负责人说，例如，今年我国就延续实施降低工伤、失业保险费率政策，每位劳动者的单位缴费部分都有所降低。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月30日 19 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


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