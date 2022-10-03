白羽肉鸡新品种产业化提速

工人在辽宁省鞍山市台安县一家食品有限责任公司白羽肉鸡加工流水线上工作。新华社记者 王乙杰摄

近期，白羽肉鸡新品种产业化动作频频。8月份，农业农村部专门印发文件，把自主培育白羽肉鸡品种推广应用作为实施种业振兴行动的重要任务。9月份，白羽肉鸡新品种产业化推进对接活动在北京举行。福建圣农、新广农牧、北京峪口3家白羽肉鸡育种企业表示，将加快提升品种核心竞争力，力争到2030年国内市场占有率超过50%。

我国白羽肉鸡产业经历了近40年的发展历程，约占全国鸡肉总量的52%，占畜禽肉类产量的10%。中国畜牧业协会会长李希荣介绍，2021年我国白羽肉鸡屠宰量65亿只，产肉量1430万吨，但种源长期依赖进口。2021年底，“圣泽901”“广明2号”“沃德188”3个自主培育白羽肉鸡新品种通过国家审定，结束了白羽肉鸡种源全部依赖进口的被动局面。

国家畜禽遗传资源委员会副主任、全国畜牧总站党委书记时建忠说，国际上，白羽肉鸡育种重点关注出栏体重、饲料转化率、存活率、胸肌率和腿肌率等5项关键指标。总体上看，3个国产配套系各有特点，性能与国际先进水平不相上下，部分指标甚至优于国际水平，尤其是符合中国人消费习惯的腿肌率明显高于国外品种。特别需要说明的是，3个国产配套系还具有较高的盈利水平。

在时建忠看来，这3个国产配套系的成功培育，打破了国外鸡种的长期垄断。但也要认识到，国产白羽肉鸡品种面临的市场竞争压力仍然很大。国内育种企业要联合科研院所和下游产业链持续加大创新投入，在不盲求更快的生长速度，以提升综合经济效益为目标，建立中国特色商业化育种体系上下功夫；在构建更大规模核心育种群，强化自动化性能测定装备应用，稳定生产性能和提升种鸡质量上下功夫；在立足国内消费习惯，充分利用我国丰富的地方鸡遗传资源，培育适合我国烹饪方式的大型白羽肉鸡新品种上下功夫。

在对接活动上，有关肉鸡养殖大省、科研院校代表表示，将在政策保障、科技支撑、良种扩繁等方面提供全方位支持，凝聚产业化推广合力，加快新品种应用进程。

山东省是白羽肉鸡产业大省，2021年全省鸡出栏20多亿只，占全国20%左右。山东省畜牧兽医局副局长李新说，将以龙头企业为重点，引导养加销全产业链发展，通过“公司+农户”“公司+合作社+农户”等合作经营模式，带动更多的养殖场户发展自主培育白羽肉鸡生产。同时，不断完善自主培育白羽肉鸡标准化生产技术体系，在养殖企业标准化升级改造、粪污资源化利用等方面给予重点支持，推动相关企业积极创建省级以上标准化示范场。

福建省农业农村厅副厅长钟昌华说，福建将从多方面培育壮大市场主体。安排省种业创新与产业化工程等项目经费，支持白羽肉鸡选育和示范推广；积极引导资源、技术、人才等要素向企业集聚，增强企业竞争力；引导企业积极申报国家肉鸡核心育种场、动物疫病净化场，创建国家区域畜禽种业创新基地，提高育种创新水平；推动企业改造升级祖代、父母代、商品代等养殖基地，建设屠宰加工等配套设施，完善全产业链体系。

中国农业科学院北京畜牧兽医所研究员文杰说，科企深度融合，市场、人才、技术和资金优势互补，是“广明2号”取得成功的重要经验。要在现有的基因组育种技术体系的基础上，利用智能化、大数据、基因编辑等前沿技术，加强复杂性状的遗传规律解析和精准遗传改良技术研发，持续提升新品种生产性能。今后将通过建设中国农业科学院白羽肉鸡研究中心，创新科企融合发展模式，实现产业链、创新链、资金链、人才链贯通，打造国际一流的白羽肉鸡育种技术平台和人才培养高地。

中国农业大学教授、畜禽育种国家工程实验室主任杨宁说，国产品种必须通过产业化应用才能发挥其价值。目前，畜禽品种的国际竞争已白热化，要在竞争中赢得优势，必须加快推进国产白羽肉鸡产业化应用。“我们有打破国外品种垄断的成功经验。20年前，我国蛋鸡品种也基本被国外品种垄断，后来我们通过产学研合作，培育适合国内市场的国产新品种，加强疾病净化和市场推广服务体系建设，国产品种市场份额不断攀升，已实现了蛋鸡品种的自主可控。我国的肉种鸡产业规模更大，肉种鸡企业实力更强，完全有能力在培育国产品种、打造品牌方面取得更大的成就。”