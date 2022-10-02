报告显示我国预制菜产业或将迎来“标准潮”

中国饭店协会日前发布的《2022中国餐饮业年度报告》显示，预制菜作为新兴产业，目前存在标准缺位的情况。在倡导各行各业标准化发展的背景下，预制菜产业或将迎来“标准潮”。

中国饭店协会会长陈新华介绍说，该报告基于大数据、统计数据和调研数据，对2021年全国31个省区市餐饮行业发展的形势与动态做出调查分析，并对餐饮行业发展趋势与国家新政进行详细解读、给出相关发展建议。

近年来，我国预制菜消费需求旺盛，产业前景十分广阔。报告根据业内数据估算，未来10年预制菜有7000亿元的市场，渗透率或达15%至20%。

报告指出，由于预制菜产业缺乏明确且统一的定义、相应监管和生产标准缺位，预制菜产品质量存在良莠不齐的情况。此外，预制菜产品多元、物料复杂，也对企业供应链协同能力提出挑战。对此，陈新华表示，预制菜产业要想实现高质量品牌化发展，应加快国家标准建设。

报告还显示，在整个餐饮行业，烹饪流程、服务流程、菜品制作、餐厨用具和新职业、新业态等精细项目同样需要强化标准制定，完善相关标准已成为行业内在要求。

中国餐饮业年度报告自2009年发布以来，为行业培育品牌、树立标杆和企业上市服务发挥了重要作用。此次报告共涉及门店数5万余家、品牌总数800余个；涵盖正餐、火锅、团餐、快餐、日料、西餐、茶饮等多元业态。（记者邹多为）