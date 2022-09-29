比普通盐贵几十倍，高价进口网红盐值不值得买？

作为生活必需品的食盐，最近这段时间，迎来了众多五颜六色的“进口小伙伴”——喜马拉雅粉盐、波斯蓝盐、美国夏威夷黑盐、法国灰盐、盐之花等进口网红盐竞相登场，在各大电商平台上热卖。

不过，这些包装精美、形色各异、自带异域风情的进口盐价格奇高。普通食盐均价多为500克3.5元，而某款380克的喜马拉雅粉盐售价为49元，售价是普通食盐的几十倍甚至上百倍。

那么，我们常吃的普通精制盐和进口高价盐究竟有什么区别？高价进口盐真的物有所值吗？

主要成分与普通盐无异

在某品牌盐之花的宣传页面中，“品质”“珍稀”“酥脆”是其宣传语的关键词，在商品评价里，不少买家给出好评。但当被问到“盐之花和普通盐有什么区别”时，一些买家表示“口感上区别不大，但是更健康吧”“高级，吃着心情好”。

而类似的广告语，也出现在其他网红盐的商品宣传页面中。总体来看，除去所谓的“品质”“珍稀”“更健康”等花哨的广告语，高价进口网红盐的卖点无非是——好看、含有矿物质且口感略不同。

对此，中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、中国食品科技学会理事范志红表示，无论是常见的精制盐还是进口网红盐，其主要成分都是氯化钠、差异不大，部分进口盐确实能够提供更多的矿物质，其也能被人体所吸收。不过，通过平衡膳食，人们也能够摄取进口网红盐中所含有的钙、镁、钾等矿物质。

至于进口网红盐主打的“天然无添加”的卖点，范志红表示，由于盐本身就是天然防腐剂，因此普通精制盐中也并无过多添加剂，大部分精制盐中仅有少量抗结剂，以防止食盐结块。

除可食用还具有观赏价值

既然进口网红盐并没比普通盐更健康，所谓的卖点也仅限于丰富的颜色与形状、充满异域风情的美丽名字，那么购买高价进口网红盐的消费者是在交“智商税”吗？

“我不认为这是‘智商税’，有的西餐大厨专门收集世界各地的盐，把不同的盐与不同的菜品融合起来，以提升菜品的整体口感。从某种意义上来说，这是一部分消费者消费升级的表现。此外，进口网红盐有各种颜色，将其放在厨房还能起到装饰作用。”范志红表示，如果消费者经济上可以承受，购买高价网红盐也无可厚非。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅也认为，颜色各异、形态多样的进口网红盐不仅有基本的食用价值、还具有观赏价值，对部分消费者而言，这也是一种别样的消费体验。进口盐的热卖，从侧面说明人们的消费水平提升了。只要这些进口盐是符合食品安全标准的，就没有必要过多干预。