“一墩难求”自制冰墩墩侵权吗？

北京冬奥会举行，吉祥物“冰墩墩”成为顶流，一经上架瞬间销售一空，出现“一墩难求”的局面。为了拥有一只冰墩墩，大家各显神通，找黄牛、托朋友甚至开始自己动手制作。然而却有人因此花了冤枉钱，还被骗子拉黑。

冬奥吉祥物被炒出9倍高价

冬奥吉祥物冰墩墩“一墩难求”，也催生了黄牛业务，甚至炒到了比原价多出9倍的价格。北京青年报记者以要购买冰墩墩为名联系了多个黄牛，他们表示，官方售价不到200元的20cm冰墩墩毛绒玩具，现在从他们这儿出手就要2000元。

2月8日，北京东城警方通报，有3人因在指定销售网点等地高价倒卖“冰墩墩”，非法牟利，扰乱正常购买秩序，已被处以行政处罚。

此外据宁波警方消息，2月7日下午，家住浙江宁波鄞州区福明街道的小杨报警称，他经同学推荐添加了一位自称拥有许多冰墩墩的男子微信，后经讨价还价双方以230元的价格成交。但没想到转账之后，小杨就被对方拉黑了。

花式自制“冰墩墩”

合理使用是允许的

“一墩难求”的情况下如何拥有一只属于自己的“冰墩墩”？不少有才华的网友便另辟蹊径，拿起材料和工具自己动手实现“冰墩墩自由”，比如雪人“冰墩墩”、漫画手绘“冰墩墩”、花馍“冰墩墩”、橡皮泥“冰墩墩”、“冰墩墩”汤圆、剪纸“冰墩墩”、毛线“冰墩墩”、糖人“冰墩墩”、表情包……

那么，这些民间自制的“冰墩墩”“雪容融”到底会不会造成侵权呢？ 北京志霖律师事务所张晓宾律师表示，按照著作权法规定进行合理使用是允许的。

张晓宾律师进一步解释称，如果为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品，可以不经过著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益，“如果没有进行商业销售，这些自制的物品不构成侵权，但如果从事商业销售盈利，则构成侵权。不过，在网络上制作、传播相关表情包，即使未收取费用，从严格意义上来说，未经许可使用仍是侵权行为”。

张晓宾律师表示，如果构成侵权行为，应当根据侵权情节，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等相应民事责任。

这四类骗局要当心

目前，已有多地警方发布提醒，北京冬奥会特许商品将至少持续销售到2022年6月底，目前已协调采取积极措施推进生产，会有源源不断的“冰墩墩”供应到市场。切勿从“黄牛”手中高价购买，以免受到经济损失。

同时还指出，有四类诈骗行为也值得警惕：第一类，假冒冬奥会官方网站诈骗。第二类，以企业名义发起虚假中奖信息。第三类，虚假奥运募捐诈骗。第四类，庆功“红包”。实际上这些骗局很容易发现，希望大家能保持清醒，不要轻易泄露个人信息，避免财产损失。（记者 宋霞）