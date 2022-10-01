中国飞鹤获评“2022全国供应链创新与应用示范企业”

近日，商务部流通发展司发布了“2022年全国供应链创新与应用示范城市和示范企业”评审结果，上榜企业包括中国飞鹤、中国电信、华为技术等行业龙头。

本次评选是由商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部等8个单位共同组织专家，在公平、公开、公正的原则下展开评审。据了解，企业名单的评审条件极为严格，不仅考验企业供应链的组织、控制、协同和资源整合能力，对创新能力、资源整合水平以及产业赋能表现也有很高要求。

奶粉的加工制造涉及多种原辅料，需要产业链上下游的高度配合。因此，原辅料供给，尤其是乳铁蛋白、OPO等核心营养物质，是供应链中的重要一环。今年5月，飞鹤成功获批乳铁蛋白的生产许可，建成了行业内第一条乳铁蛋白自动化生产线并正式投产。这意味着飞鹤打破了国外对乳铁蛋白的垄断，从原料端保障了中国宝宝的口粮安全。

除了在原料端不断发力，已实现“全局数字化”的飞鹤还打造了智慧供应链。飞鹤通过追溯系统，能够及时捕捉、准确预测市场需求，从而实现小批量、高速度的柔性生产。简单来说，在数据整合的基础上，终端门店每卖出一罐奶粉，工厂就知道接下来应该多投几滴液奶。智慧供应链的加持让飞鹤既能精准满足消费者的需求，也稳定保证了奶粉的新鲜度——从灌装生产到装进宝宝的奶瓶，最快只需28天。如今，飞鹤的供应链端已经和生产端、消费端形成了正反馈循环，赋能产业链上下游实现资源的高效整合与配置。

供应链是企业的核心竞争力，优质的供应链意味着高度的抗风险和应急能力。飞鹤入选“2022全国供应链创新与应用示范企业”，不仅展现了我国奶粉行业供应链创新实践的优异成果，也为行业树立了创新发展的优秀借鉴。以飞鹤为代表的优秀乳业品牌，致力于打磨出更加强大、稳定、高效的供应链，为提升我国供应链现代化水平、维护供应链安全稳定贡献力量。