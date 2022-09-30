专家建议：加快数字化转型促进智慧医院建设

智慧医院建设是推动公立医院信息化建设，促进公立医院高质量发展的重要支撑。近日，复旦大学附属中山医院副院长、复旦中山厦门医院党委书记兼执行院长顾建英和美的医疗智慧物流首席专家、瑞仕格医疗中国总经理冯春良做客人民健康，围绕科技助力智慧医院建设进行分享。

顾建英表示，智慧医院建设需要进一步加快数字化转型，未来发展需要多方参与，共同建设。冯春良认为，从人员流、信息流与物流等方面来探索，是智慧医院管理与服务建设的一个实现途径。作为企业方要在国家政策的指导下运用技术手段为智慧医院建设提供可行性解决方案。

顾建英提出，智慧医疗、智慧管理与智慧服务是智慧医院建设的重要组成部分，其目地是助力诊疗流程的规范化、诊疗行为的提质增效以及诊疗服务流程的节能高效，进而提升患者的就医体验。在医院智慧管理中，如何提升后勤、物流等保障服务管理水平又是工作的重点。复旦大学附属中山医院进行智慧管理建设的经验是通过建设统一的后勤集成平台，运用自动化技术管控医院后勤的各个环节，并通过集成数据为医院管理者的决策提供支撑。同时，集成化的后勤平台能全天候监控锅炉、电梯等设备的运行，在第一时间发现问题并进行处理，保障患者安全。

“为助力智慧医院建设，美的医疗依托自身在信息、物流等技术方面的优势，为复旦大学附属中山医院提供智慧医院建设方案，从智慧服务、智慧医疗以及智慧管理三个方面助力开展智慧医院建设。方案设计之初，我们重点关注了人员流、物流、信息流还有体验流（包括医护体验与患者体验）四个方面，并将各系统有机结合在一起。”冯春良补充说。

同时，他还提出，自动化物流是后勤管理的重要板块，美的医疗探索运用物流系统全套解决方案去提升物流运输过程中的洁净度，最大程度降低疾病交叉感染风险，压缩物流运输的仓储空间，提升物流运输系统的整体效率。

智能可穿戴设备、人工智能正在为智慧服务赋能。顾建英介绍，当前可穿戴设备主要应用于全流程健康管理服务，通过互联互通的数据平台，可改善患者的疾病管理服务质量，并有助于促进医院各院区医疗服务的同质化。当前，人工智能已经能够部分替代医生的职能，如在神经内科，已有人工智能设备可通过步态、语言、表情等来评估患者是否有神经系统的病变并进行定位、定性。相信未来人工智能的功能会更加完善，将为提高医生工作的效率、提升疾病诊治的精准度提供更好辅助。

在冯春良看来，数据是人工智能产生的基础，能帮助人工智能持续不断地进行学习。当前，在医疗领域，人工智能尚处于初级阶段，主要应用于智慧医疗服务以及智慧管理领域。在智慧管理领域，系统通过自动化和在线化产生数据，让人工智能开展分析，并以此对系统资源进行调配，一定程度上降低了人工成本，提升了医院管理的效率。相信未来，通过数据的积累和不断地学习，人工智能将在更多医疗领域展开应用，也将实现更多更复杂的功能。