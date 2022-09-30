线上买服务，带动新消费

付辉是西安市一家普拉提工作室的创始人，防疫期间开设一对一“云私教”课程，吸引了不少人付费参加。图为付辉用视频指导一名学员进行产后恢复训练。

新华社记者 刘 潇摄

想在家吃顿大餐但又不擅长厨艺，怎么办？可以在线点单，网约厨师上门做菜，饭菜口味可定制……“互联网+”激发服务业新动能，线上服务消费兴起，成为消费热点。

服务消费新场景涌现

今年6月，17岁的小程在湖南长沙某公立医院被诊断为精神障碍性疾病。为了能获得连续的医疗服务，小程的母亲在互联网医疗健康平台“微脉”上为其购买了3个月的精神心理全病程管理服务。

平台随即为小程建立起包括主治医生、平台认证心理咨询师及微脉个案管理师在内的管理团队，在心理干预、情绪管理、用药提醒、音视频在线咨询等方面提供连续、个性化的医疗健康服务。近日，小程到医院复诊，结果显示他的病情已得到了明显控制与改善。

据中国互联网络信息中心8月发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至今年6月，中国在线医疗用户规模达3亿，较2021年12月增长196万，占网民整体的28.5%。“多层次、多样化的医疗健康服务日益受到青睐，‘互联网+全病程管理’模式逐渐被大众认可、接受。”微脉相关负责人说。

如今，在线服务消费逐渐融入了人们日常生活。例如，想在家健身，可以购买“云健身”服务，请健身教练线上授课、指导等。大量服务消费新场景在线上涌现。

供给与需求在线匹配

专家认为，互联网与传统行业深度融合，通过“线上+线下”的方式持续释放服务消费新活力。

今年8月，家住重庆市渝北区的戴先生遇到一件烦心事。家里的马桶堵塞，家人齐上阵，还是没能疏通。在邻居的推荐下，戴先生打开“啄木鸟家庭维修”的微信小程序，在小程序里找到“马桶疏通”业务，输入地址和电话，点击“下单”。大约30分钟后，维修师傅敲响了戴先生家门。

“师傅很快就把马桶疏通了，收费也不算高。”戴先生说，“生活中会遇到各种琐事，一时间真不知道找谁解决，这时各式各样的网上服务派上大用场了。”最近，戴先生下载了上门洗车、线上洗衣等服务类APP。“现在网上有不少新鲜的服务，还挺实用的。”戴先生说。

据了解，越来越多的消费者习惯了线上预订购买、线下享受服务的方式，家电维修、家政服务、健康管理、旅游预订、汽车保养等领域加快线上、线下融合发展，其中餐饮业表现尤为亮眼。商务部发布的数据显示，今年上半年，在线餐饮销售额同比增长2.6%。国家统计局发布的报告显示，在互联网特别是移动互联网普及率持续提升等因素带动下，近年来外卖餐饮服务快速增长，2019年至2021年限额以上单位餐饮配送及外卖送餐服务营业额年均增速超过15%，其中2021年比上年增长超过30%，增速明显快于餐饮业整体水平。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为，目前，服务消费发展与数字经济迅速崛起交汇，加速了服务业线上线下融合，丰富了服务消费场景，改善了服务消费体验，促进服务供给与服务消费需求更有效匹配。

新技术支撑起新体验

线上服务消费火爆的背后，离不开云计算、大数据、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等新技术的支持。

今年5月，家住北京市丰台区的邵女士通过北京链家买房，经过两周挑选，初步选定丰台区和朝阳区的几套房源。邵女士的父母想为女儿把把关，因他们身在外地，北京链家经纪人园园为两位老人推荐了“VR看房”服务。

起初，老人不太接受这种方式，但看过几套房子后，他们发现，通过VR能清楚看到小区位置、房间户型、是否有遮挡等情况。那段时间，园园每天晚上在线上带着老人VR看房，边看边讲解。经过10多天的线上看房，邵女士父母最终帮女儿选定了一套房子，不久后顺利成交。

新技术让很多新“玩法”成为可能。“飞猪旅行”APP推出博物馆AR导览服务，通过AR等数字技术为游客带来AR特效、数字沙盘、地图导览、虚拟导游等功能体验；中国联通运用5G技术为景区提供慢直播和互动直播，以“5G+4K”多视角直播为国家大剧院、广州大剧院等带来线上演播新模式。

“新技术应用是线上服务消费快速增长的重要驱动因素。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，新一代信息技术与服务业深度融合，使服务消费市场增长潜力加速释放。