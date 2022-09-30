推动夜间经济高质量发展

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从夜市到夜间经济商圈，再到夜间文旅消费集聚区，夜间经济不断向产业化、专业化、品质化的方向升级，折射出人们对更丰富、更便利、更美好生活的向往。

从“夜市桥边火”到“千灯夜市喧”，夜间经济已成为城市商业的重要组成部分，是彰显城市特色与活力的有效载体。

前不久，文化和旅游部公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，确定了123个国家级集聚区。多地也纷纷出台相关举措，鼓励夜间餐饮、文化娱乐、旅游等活动，激发夜间消费活力，持续释放消费潜能。

夜间经济给百姓生活带来哪些变化？怎样进一步优化产品和服务供给？如何推动夜间经济高质量发展？记者进行了采访。

惠民生促就业，焕发城市活力

入夜后，位于江西南昌市青云谱区的警民路夜市街一派热闹景象。晚上9时，醉东北家常菜餐馆已坐满顾客，老板姜立岩忙得团团转，却笑得开心：“餐馆经营了4年多，生意还不错，最近生意忙，又招聘了两名服务员。”

在南昌经开区的紫荆夜市，户外的流动摊车一字排开，人头攒动，灯火交错中，是热闹的烟火气。一家烧烤摊前，老板小李正忙着烤肉串，他说：“一般下午五六点钟出摊，晚上八九点钟人流量最大，生意好的时候一天能卖4000元左右。” 旁边的露天座位，不时传来顾客们的欢声笑语。

夜间经济一般指从当日18时至次日凌晨2时的服务业类经济活动，几乎涵盖了商业、交通运输业、餐饮业、旅游业、娱乐业等所有第三产业。数据显示，大约60%的消费发生在夜间，一些大型商场每天18时至22时的销售额占比超全天的50%。

作为城市经济的重要组成部分，夜间经济的繁荣程度是一座城市经济开放度、便利度和活跃度的晴雨表。2019年，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，要求“活跃夜间商业和市场”，这为发展夜间经济提供了政策指引。

“发展夜间经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，还能扩大内需、繁荣市场、创造就业，展现地方特色文化、焕发城市活力。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴说。

惠民生，拉动居民就业，便利百姓生活。

走进宁夏吴忠市利通区万达金街夜市，琳琅满目的手工艺制品让游客纷纷驻足观赏。

“夜市解决了我一家人的生计，儿子的大学学费都是从摊位上挣的。”43岁的李恭学经营的这处摊位，周末时一晚能卖出上千元的货品。据介绍，宁夏采取有效措施，让有条件的街区在夜间指定区域内开展“摊位经济”，在规定时段、划定区域摆摊，既便利百姓生活，也增加了群众收入。以万达金街夜市为例，该街区夜市摊位帮助300多人就业，周末夜市每晚总营业额超过10万元。

添活力，彰显地域特色，展现城市魅力。

今年8月，位于江苏苏州市西北郊的虎丘塔首次开放夜游，借助投影、灯光等多媒体技术，300架无人机同时升空表演，将千年虎丘的唯美夜空点亮。数以千计的游客步入园中，在移步换景中感受“虎丘奇妙夜”的魅力。“夜游很有趣，光影绚丽，让人更真切地领略这座城市的地理之美、人文之盛。”游客王彤说。

近年来，我国夜间经济蓬勃发展。有关机构预测，2022年夜间经济规模将突破40万亿元。王蕴认为，发展夜间经济，能在多方面焕发城市活力，包括为城市增添“烟火气”，提升城市生活体验度；丰富城市经济活动业态，创造更多经济产出；改善城市治理，提高城市运转效率等。

业态不断丰富升级，折射美好生活新需求

随着夜间经济的发展，近年来，一些新型夜市不断涌现。潮流夜市、后备箱集市、星星集市、社区民生夜市等，受到年轻人的欢迎。相比传统夜市，新型夜市“小而美”又不失“烟火气”。

夜间经济载体不断蝶变。每当华灯初上，南昌市青云谱区的王府井夜间经济商圈人头攒动，市民或品尝网红小吃，或观看文化表演，尽享夜生活。近年来，该区大力建设特色夜间经济板块，如以“夜购潮货”为特色的王府井夜间经济商圈，以“夜赏文创”为特色的夜象湖商圈等。

“近年来，商圈逐渐取代夜市，成为发展夜间经济的主要载体，夜间经济走向品质化。”星图金融研究院高级研究员付一夫分析，夜间经济的业态不断丰富，全国许多城市商圈启动“夜间消费”相关活动，通过推出“深夜食堂”、试水“博物馆奇妙夜”、丰富夜间文化演出市场等，串联起多种消费业态，形成夜间消费新形态。

金秋时节，从苏州市知名的平江路往西，步行十来分钟便可到达观前街。夜里的观前街，处处展露着江南水乡的诗情画意，庄重的大戏院里，悠扬婉转的昆曲正在上演；古朴的玄妙观外，身着苏绣旗袍，撑着油纸伞的年轻女子在拍照留影……这里的夜间文旅消费集聚区项目，可以说是夜间经济的一个升级版本。

专家介绍，夜间文旅消费集聚区是指依托一定的夜间景观环境，融合特色文化符号、生活氛围和商业业态，具有较强辐射带动功能的综合产业集群。近期，美团上线“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”主题品牌馆，将线下实体街区搬至线上，形成“线上游览线下消费”的数字化联动。

“从夜市到夜间经济商圈再到夜间文旅消费集聚区，夜间经济正迈向高质量发展。夜间经济不断向产业化、专业化、品质化的方向升级，折射出人们对更丰富、更便利、更美好生活的向往。”王蕴说。

围绕优供给、强品牌，各地因地制宜创新产品和服务，加速构建具有本地特色的夜间经济形态。携程平台统计显示，在夜游主题标签中，主题公园、实景演艺、古镇、夜市以及城市观光位列前五。上海市海昌海洋公园与携程联手，利用多样的互动娱乐玩法，丰富游客一站式夜游体验。

激活夜间经济，还需提升各类配套服务

如何让夜间经济更精彩？

专家表示，我国夜间经济从供给端看，还存在同质化、低水平建设的情况。从需求端来看，一些制约夜间消费潜力的隐忧依然存在，比如往返交通是否方便、深夜出行回家是否安全、商圈的停车位是否充足等。

付一夫建议，要真正激活夜间经济，需着力提升配套服务，包括改善城市交通运输系统，加强治安管理、噪声控制、垃圾处理等。同时，对可能存在的食品安全与环境污染等问题加强监管，保障相关产业良好发展。

近年来，不少地区不断提升城市管理和服务水平，提高公共资源保障效率，为夜间经济可持续发展夯基垒台、保驾护航。

——做好服务保障，筑牢“安全”基础。

一到晚间，地处浙江永康工业区腹地的东城街道夏溪夜市里，从服装饰品到日常用品，从特色小吃到儿童游乐，近百个摊位按照划定的指定区域有序摆放。东城街道与国网永康市供电公司等部门成立“夜间经济”联合服务保障组，对辖区夜市疫情防控、用电安全等开展常态化巡查，着力营造繁荣、安全、有序的夜间消费环境，切实做到让居民安心消费，让商家安心经营。

为推动夜间经济行稳致远，不少地区健全服务保障机制，统筹公安、城管、消防、市场监管、供水供电供气供网等部门力量，开展综合服务。

——加强管理，打造卫生、干净、有序的夜间环境。

一入夜，银川市西夏区怀远夜市就热闹起来。早在2019年，银川市就在怀远夜市成立食品加工中心，对夜市食材进行清洗消毒和初步加工制作，不定期对食品进行安全检测。夜市还对排烟、排油、用电以及摊位外观进行整改完善，保证食品安全、提升环保水平，让夜市更好融入市政环境。

在南昌经开区，紫荆夜市负责人邹江川介绍，当地对夜市内所有流动摊位实行定点位置、编号管理，引导配套清洁、消毒设施，促进夜市健康有序发展。

为繁荣夜间经济，不少城市不断提升精细化管理程度。通过推广夜市摊位积分制、增加区域内保洁力量、配套建设公共卫生间等，实现完善城市治理与民生改善的双赢。

——完善交通配套，保障出行便利。

漫步在苏州市吴江区太湖新城的“盛家厍老街”，亭台楼阁、丝绸旗袍让人宛如进行了一场“穿越”。吴江区城管局相关负责人介绍，为更好满足夜间出行需求，全区道路泊位在18时至次日8时免费开放，同时打造“停车共享联盟”，联盟单位停车场实现“能开尽开”，在非工作时段为百姓打开“方便之门”。

专家表示，发展夜间经济是一项系统工程，要想更好满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，必须加大供给侧结构性改革力度，以优质供给和良好服务提高居民夜间消费的便利度、活跃度和安全性。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 19 版）