打造一刻钟直达“幸福生活圈”

“15分钟阅读圈”“15分钟健身圈”“一刻钟商贸便民服务圈”“15分钟医保服务圈”……近年来，安徽芜湖市通过打造一刻钟便民服务圈，不断提升城市功能品质，让更多公共服务惠及市民。

家住芜湖市公园大道小区的居民丁崇元，常常去附近雕塑公园内的赤铸书院看书。书院自去年10月正式运营以来，已累计接待读者超10万人次。“步行10分钟就到，环境优美，能够让人静下心来。”丁崇元说。

在全市，书香芜湖建设方兴未艾。当地综合考虑区域位置、建筑面积、服务半径等条件，优先在人口集中区域建设，尽可能让书房服务覆盖更多人群。如今，峨山书舍、镜湖书院等20多个城市书房分布在景点、公园，市民们步行15分钟内就能就近阅读，城市气质为之一新。

在芜湖市镜湖区范罗山街道居民宁勇敏眼中，变化不只在城市书房。“附近公园又增加了很多健身器材，还实施了亮化工程。”宁勇敏说，自己常去家门口的公园散步、健身，很是惬意。更让他引以为豪的是，经过改造，市里的十里江湾公园从一条毫不起眼的江圩，如今变成了网红打卡地。“既可以在岸上看江景，还能上船去看江城。公园里还铺设了彩色的健身步道，让市民们观景、健身两不误。”

除了方便读书、健身、休闲，“一刻钟商贸便民服务圈”也为众多居民带来便利。“芜湖市现有成建制社区161家，社区商业网点已达1.4万多个。我们着力构建‘一刻钟商贸便民服务圈’，确保各类生活服务多样齐全。”芜湖市商务局相关负责人介绍，该市突出“便民、利民、惠民”，针对不同老旧社区，科学配置各类业态，满足居民日常需求。

为了推动便民服务，芜湖市还出台相关政策，鼓励连锁商贸流通企业在社区推动品牌连锁便利店建设，给予企业扶持奖补。

“社区服务大厅设置了医保代办点，医保专干主动上门收集资料代为报销，没让我操心。”芜湖市湾沚区新都社区居民濮大爷高兴地说，自己足不出户，1.2万元的报销款已打到银行卡上。原来，这是芜湖市推动的“15分钟医保服务圈”建设，将市医保服务“下沉”到社区，让居民能够就近办理医保事项，大幅缩减业务办理时长。

此外，芜湖市还加大养老服务投入力度，在市区基本构建了“15分钟养老服务圈”。目前，当地已建成80家社区日间照料中心，为社区老年人提供配餐、日托、保健康复等服务。

“通过构建10至15分钟综合服务圈和5分钟生活圈，打造为民、便民、利民、快捷高效的和谐社区格局，让居民在家门口享受到幸福生活。”芜湖市委书记单向前表示。

据介绍，芜湖市计划到2025年底，力争在全市建设布局合理、业态齐全、功能完善、商居和谐的城市便民生活圈，更好服务保障民生，满足百姓生活服务消费新需求。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 19 版）