露营受青睐，休闲新体验

西班牙马德里的一处房车露营地。

本报记者 姜 波摄

2021年，慕尼黑车展上展示的户外露营装备。

本报记者李强摄

2022首尔露营展上，一名参观者在了解露营用品。

新华社记者 王益亮摄

近年来，露营成为越来越多民众的休闲之选。一些国家着力打造特色露营产品、建设露营基础设施、培养文明露营意识，积极探索实现露营产业健康可持续发展的经验和做法，让民众更好地体验自然之美和露营之乐，为旅游业发展注入新动力。

意大利

市内露营吸引游客关注

本报记者 谢亚宏

拥有众多景点的意大利城市比萨是全球热门的旅游胜地。来到比萨的游客除了入住酒店，也可以选择通过露营方式体验城市风光。在距离比萨斜塔不到一公里的比萨市中心，就有一个露营村，游客可以在此搭设帐篷或者入住移动房屋。露营村内配有厨房、餐厅、卫浴等基础设施，还配备了无线网络。居住在这里的游客白天到市区的名胜古迹参观游览后，晚上可回到营地，在私人厨房享受烹饪的乐趣。

新冠肺炎疫情防控期间，意大利的短途露营游更加火热。这些建造在城市周边甚至城市内部的营地既能满足游客户外游的需求，又能避免人群聚集带来的疫情扩散风险，正成为越来越多城市居民的休闲之选。

意大利拥有丰富的旅游资源，露营产业是其旅游产业的重要组成部分，已经历了数十年的发展完善。热门的露营目的地既有比萨、佛罗伦萨、威尼斯、西西里岛等旅游胜地，也有滨海营地、湖畔营地、山区营地、城市露营村等。意大利露营和度假村门户网站Campeggi近期发布的报告显示，今年前4个月，该网站的搜索量比2021年增加了150%，与疫情前的2019年相比也增长了8%。

意大利的许多露营地具备完善的运营和管理体系，营地不仅设备齐全，而且管理到位。露营地根据舒适程度被评定为不同的星级，一星级的营地配备有基本的淋浴装备等，而五星级营地的配置则包含了游乐场、游泳池、运动场、露天影院等各类娱乐设施。

意大利著名度假胜地撒丁岛拥有美丽的海滩风光，岛上建有诸多露营地。其中一些营地位置优越，距离沙滩仅有几步之遥，别墅式的房屋散落在林间各处，游客能够充分享受私人美景和周到服务。此外，岛上也有帐篷、房车营地，这些营地的入住成本更为低廉，受到许多露营爱好者的追捧。

意大利还活跃着很多露营行业协会和民间组织。以其中较有影响的意大利露营者联合会为例，该机构成立于上世纪50年代，目前拥有15个地区分支机构和190家俱乐部，每期会刊发行量超过2万份。联合会成员会定期在俱乐部的平台上发布活动信息，为露营爱好者提供专业指导和活动推荐。

目前，意大利中央和地方政府都在出台各种措施促进露营产业发展。为推动疫情后经济复苏，意大利中央政府2020年制定了总额550亿欧元的一揽子经济刺激计划，其中24亿欧元面向低收入家庭，用于补贴他们入住露营地、农场酒店等非传统旅游住宿地点。托斯卡纳大区政府鼓励人口不足2万的城市建立简易房车停车场以吸引游客，场地内应配备水、电等基本设施，政府将为停车场建设提供一半的资金补贴。撒丁岛大区议会今年也通过法律，制定了为房车和大篷车建设停车区的指导方针和激励措施。

保罗·戈里奥原是一名意大利电视节目制作人，由于厌倦了高强度的工作，他在10年前住进了意大利北部安农湖的一个露营地中，并居住至今。他在视频网站开设了主页，向露营爱好者介绍自己的生活方式以及露营的注意事项。他对当下的生活很满意：“在经历了数十年拥挤的城市生活后，我开始学会与自然共处，每天到湖边散步，也经常在山上沉思。希望更多人能发现露营的美妙之处。”

智利

营地设计体现绿色理念

本报记者 陈一鸣

对于热爱大自然的徒步旅行客来说，智利最大的国家公园之一——托雷斯德尔潘恩国家公园的巴塔哥尼亚生态帐篷营地，无疑是野外露营的好去处。

托雷斯德尔潘恩国家公园位于智利南部的巴塔哥尼亚地区，该地以其独具特色的锯齿状山峰和多姿多彩的自然风光闻名于世。坐落在大自然中的巴塔哥尼亚生态帐篷营地，由一组以金属、木头、玻璃等材料制造的球状活动帐篷房屋组成。房屋透明的玻璃穹顶，将远方的冰川、雪峰、湖泊和附近觅食的野生动物，一一纳入住客的视野之中。游客在将美丽山色尽收眼底的同时，自身也成为绿色山谷中的一道风景。

营地的设计和使用体现了绿色、可持续的无痕露营理念，其设计灵感来自当地印第安人部落祖先的建筑特色。当地人认为，人类应当与自然母亲和谐共处，尽量减少人类活动给大自然带来的影响，所以他们一直使用树干、树枝和动物皮毛作为搭建房屋的材料。

将建筑对环境的影响降到最低，也是巴塔哥尼亚生态帐篷营地的追求。营地房屋全部建设在凸起的木制平台上，以防止对土壤的破坏，也不影响动物在下面自由通行。在夏季的某些时间，巴塔哥尼亚地区的日照时长可能达到17个小时，营地充分利用太阳能等清洁能源，安装了太阳能板、水力涡轮发电机等，为营地提供绿色动力。

生态帐篷营地内部家具均由可再生材料制成，营地提供的洗发水、沐浴露等也是可生物降解的产品，整个营地很少使用塑料和其他非有机材料。营地卫生间自带分解系统，废水以及垃圾都在最近的蓬塔阿雷纳斯进行回收。环保特色为巴塔哥尼亚生态帐篷营地赢得了智利国内外的多项认可，其环境管理系统已通过ISO14001环境管理体系认证。

巴塔哥尼亚地区是地球上气候条件最极端的地区之一。每年11月至来年3月气温较高，是旅游旺季。但即使在夏季，巴塔哥尼亚的平均气温也很少超过15摄氏度，低温给游客的出行和住宿都带来了挑战。

如何使游客在获得独特体验的同时，也能行得方便、住得舒服？在巴塔哥尼亚生态帐篷营地，生态帐篷采用三角网架结构，稳定性强，能够有效应对外界强风；球形的设计促进室内空气流通，外部的隔热层则起到较好的保暖效果。帐篷内部以巴塔哥尼亚的古朴风格进行装饰，并配备了带热水器和淋浴设施的卫生间，兼具设计感和实用性，让露营者能够享受酒店般的舒适体验。

营地以独特的自然风光和完备的基础设施吸引了来自世界各地的游客。营地客户部经理蒂莫西·达莱因告诉本报记者，营地的开放时间为每年9月至次年5月，平均每年可以接待3600多名游客。虽然疫情给出行带来了不便，但营地迄今已接到了下个旅行季的1500多份预定订单，订单数量预计还会继续增长。许多到访营地的游客在社交平台和旅行网站上分享感受：“生态营地太酷了！”“圆顶房屋非常舒适，我们在这里获得了有生以来最独特的住宿体验。一边烧柴炉，一边听雨声，十分惬意。这是一次非常棒的经历。”

西班牙

复合型露营地带来舒适和便利

本报记者 姜 波

西班牙东部瓦伦西亚自治区埃尔切市海边的海滨度假村是一个复合型露营地，占地面积达12万平方米，包含430个露营区域、95间小木屋和74座别墅。露营区域内配备有电源、水源和网络，露营者可以在此搭建帐篷，或者居住在房车内。没有露营设备的旅行者可以选择居住在小木屋或别墅内，其内部均配备有齐全的家具和电器。游客在体验露营乐趣之余，还可到营地的水上乐园、网球场、剧场、图书馆等地享受休闲时光。营地还针对不同游客举办各种类型的活动，例如面向儿童开设绘画班等。

马德里的胡安一家早早就预订了下个月海滨度假村的小木屋。过去他也曾想带家人去露营，但是孩子太小，在郊野住宿多有不便，如今这种复合型露营地打消了他的顾虑，“既能亲近大自然，又能满足各项生活所需，还有丰富的体育娱乐活动，会给露营生活增添很多乐趣。”

今年夏季旅游旺季，西班牙迎来了“露营热”。据西班牙露营业联合会预测，今年7—9月，该国露营游人数将首次突破500万，全国露营地平均入住率将达到90%，创下历史新高。

新冠肺炎疫情的蔓延限制了人群聚集型的放松方式。另外，受到通货膨胀、能源价格上涨等因素影响，西班牙今夏旅游季的交通和住宿费用大幅度增长。与此同时，人们对亲近大自然的需求仍不断上升。因此，相比酒店和度假公寓等更为经济的露营游成为众多旅行者的选择。

早在1982年，西班牙就出台法律对露营行为进行规范。根据规定，民众不可随意选择扎营地，必须在设置好的营地区域内进行露营。西班牙各自治区会根据当地的生态保护需求，对各个露营地设置不同的管理规则。生态公园和自然保护区对露营要求更为严格。例如，西班牙西北部加利西亚自治区的谢斯群岛为保护当地生态环境，严格控制露营人数，露营者需要提前申请获得许可才能进入营地。各地环保部门官员会在露营地随机巡查，露营者如果违反相关规定，将视情节被处以60—6000欧元不等的罚款。

相较于传统在山区或森林里搭帐篷、住睡袋，近年来，复合型露营地更加受到西班牙人的追捧。这类露营地除了规划有露营区域外，还设有完备的配套设施，为游客提供更多便利服务。

“不需要携带睡袋或其他露营设备，就可以在亲近大自然的同时享受最大程度的舒适。这一新形式的露营模式吸引了大量新的客源。”西班牙露营业联合会主席安娜·贝莉阿妮表示，复合型露营虽然比传统露营成本高，但其对传统的露营形式进行了改善与丰富，受到了很多游客的认可。当地一家旅行预订网站的数据显示，今年以来，这种露营地的预订量增长了110%。

随着“露营热”的持续，西班牙各地都在开发新的露营地，“绿色”成为营地建设的新标准。例如，加利西亚自治区今年4月刚刚对外开放的昂斯岛露营地，配备了单独的污水处理设施，避免未经处理的污水对自然环境造成破坏。营地设施均由木头建造，不仅与自然环境相协调，还可节省60%的能源。同时，营地配有太阳能板，营地电力均由其供应，营地还安装了感应式LED灯，以减少电力消耗。

埃及

“景区+营地”打造沙漠深度游

本报记者 黄培昭

许多来埃及旅游的各国游客，在看完高耸的金字塔、雄伟的狮身人面像，领略完旖旎的尼罗河风光后，会选择游览颇具梦幻色彩的黑白沙漠。在星星闪烁的大漠腹地中，欣赏大自然的鬼斧神工，开启一段难忘的露营体验。

黑白沙漠位于埃及西南腹地、撒哈拉沙漠的东部，因表面呈现出独特的黑白色彩而闻名。根据埃及旅游部的介绍，黑沙漠位于远古时期的海底火山地带，因此这里被一层黑色火山物质所覆盖，呈现出黑黄相间的独特景观。白沙漠史前则是一片汪洋，由沙海中风化的白色石灰石形成。白色细沙绵延至地平线，空旷无垠，一望无际。独特的自然风貌和强烈的视觉冲击感，让黑白沙漠成为游客争相打卡的热门目的地。

早在2002年，埃及就在该区域建立了白色沙漠国家公园，以加强对这一地带沙漠旅游产业的开发与保护。埃及95%以上的国土面积都是沙漠，沙漠旅游是该国重要旅游项目，在众多游览方式中，深度体验沙漠风情的露营游更是热门选择。埃及春天旅游公司副总裁谢拉夫向本报记者介绍，经过长时间的发展，白色沙漠国家公园包括露营在内的各旅游项目都已经十分成熟，游客们可以在“景区+营地”的游览模式中充分放松身心，体验当地风情文化。在这里，营地大都建设在景区范围内，游客购买国家公园门票之后，就可以尽情享受景区内的独特风景和各项服务，进入露营区域也无需单独买票，这种游玩模式受到游客青睐。

充满诗意的落日余晖、星辰满天的浩渺夜空、万籁俱寂的沙漠黑夜……在黑白沙漠露营一晚，游客可以欣赏独特风景，和村民进行交流，体验特色民俗，还能在不经意间邂逅前来觅食的调皮小狐狸。白色沙漠国家公园也是各种动物的乐园，这里栖息着沙猫、红狐、细角瞪羚等动物，露营给了游客与小动物亲密接触的机会。

沙漠露营区提倡无痕露营，营地规定游客要做到人走物空，即在结束露营后把垃圾和废品全部归置到指定位置，保障营地环境的干净、舒适。对于乱丢乱放的行为，营地管理机构会按照相关规定处以不同金额的罚款。由于引导和管理到位，游客们露营后都会收拾好垃圾，并将营地整理得井井有条。谢拉夫说，无痕露营就是要让大家在享受大自然之美的同时，不忘保持好的卫生习惯，提高文明意识。

沙漠露营区由国家公园统一管理、明码标价，一律收取20美元门票，以有效避免“宰客”等现象。同时，由于经营成熟，负责组织黑白沙漠游的旅游机构虽然报价各有不同，但是差别并不悬殊，各类基本服务项目齐备。埃及《共和国报》报道称，前往黑白沙漠体验独特景观、感受梦幻般诗意旅游方式的游客数量不断增加。

鉴于黑白沙漠地处偏远，埃及政府还会定期评估安全形势，及时为游客提供出行提示。“洁净的蓝天、皎洁的星空是所有都市人的共同期盼。”谢拉夫说，眼下，沙漠露营不但是众多外国游客来埃及的重要打卡项目，也吸引着越来越多的本国游客参与其中。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 17 版）