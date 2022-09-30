科学精准做好国庆假期疫情防控

本报北京9月29日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍做好国庆假期疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，国庆假期临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案和“九不准”要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码，引导人员安全、有序流动。

“全国疫情仍然呈现出‘点多、面广’的特点。”国家疾控局传防司司长雷正龙介绍，近期疫情主要集中在西藏、宁夏、贵州、黑龙江等省份，以奥密克戎变异株BA.5和BA.2.76亚分支为主。与8月份相比，每天新增感染者数大幅度下降，疫情波及范围不断缩小。各地坚持以快制快，科学精准落实各项防控措施，海南、新疆等前期疫情比较重的省份取得了疫情防控的阶段性胜利，西藏疫情平稳向好，贵州疫情得到控制。国庆长假期间，我国仍然持续面临着境外疫情输入和本土疫情传播的风险，发生多地聚集性疫情风险依然存在。

国庆假期，群众出行增加，对核酸检测服务的需求相应增加。国家卫健委医政医管局副局长李大川说，国务院联防联控机制做出了相关的部署和安排。各地按照网格化的要求布局核酸采样点，设立电子地图，让群众方便查询和就近采样，确定24小时提供核酸采样服务的机构，并对外公布，及时更新核酸检测结果。

为了防止疫情常态化防控中出现安全风险，国务院联防联控机制提出了要求。雷正龙介绍，各地要统筹安排部署转运工作，结合当地的实际情况制定转运方案，合理安排转运任务和转运时间，加强转运车辆日常检查和安全维护，提高司乘人员的安全意识，杜绝驾驶员疲劳驾驶，确保转运安全。集中隔离场所的基础设施应该符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾等标准要求，严格规范隔离点管理，严防交叉感染。

目前，疫情在局部地区时有发生，货运车辆过度管控问题在部分地区仍然零星散发。交通运输部运输服务司副司长韩敬华说，交通运输部发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚持24小时值班值守，加强跟踪调度和督办转办，坚决防止过度通行管控问题的反弹，切实保障交通物流网络畅通运行。

国庆假期是群众参加文化活动和外出旅游的高峰期。文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，文化和旅游部将强化文化和旅游活动管理，加强从业人员健康监测，严格落实常态化疫情防控措施。

为了保障广大群众度过一个健康平安的国庆假期，确保国内疫情形势总体平稳，雷正龙提醒：首先，尽量在本地过节，尽量减少跨地市出行。如果确需出行，要了解目的地的疫情情况，不要前往中高风险地区所在的县区；出行前要做好个人健康监测，如果出现可疑症状，要及时取消出行计划，并尽快就医。其次，按规定持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁等交通工具，尽量错时错峰；旅途中要做好个人防护，保持安全距离，佩戴好口罩，做好手卫生，减少交通工具内人员聚集和随意走动。第三，在抵达目的地时，积极配合当地政府做好“落地检”。一旦旅游目的地或者途经地出现疫情或被列为中高风险地区，要遵守当地的防疫规定，已经返回居住地的要主动向所在社区报备。

《 人民日报 》（ 2022年09月30日 02 版）