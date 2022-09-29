全国60岁以上人群接种新冠疫苗达2亿3918.4万人

人民网北京9月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委和国家疾控局相关司局负责同志出席，介绍做好国庆期间疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，国家疾控局传防司司长雷正龙介绍，截至2022年9月28日，全国累计报告接种新冠疫苗34亿3663万剂次，覆盖人数13亿323.2万人，其中已完成全程接种12亿7140.8万人，覆盖人数占全国总人口的92.44%，全程接种人数占全国总人口的90.18%。完成加强免疫接种8亿713万人，60岁以上人群接种2亿3918.4万人，全程接种2亿2775.9万人，覆盖人数占60岁以上总人口的90.59%，完成全程接种人数占60岁以上总人口的86.26%。完成加强免疫接种1亿7737.9万人。