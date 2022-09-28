第三批国家组织高值医用耗材集采拟中选结果产生 骨科脊柱类耗材平均降价84%

新华社上海9月27日电（记者彭韵佳、龚雯）聚焦骨科脊柱类耗材，第三批国家组织高值医用耗材集采27日产生拟中选结果。本次集采拟中选企业152家，拟中选产品平均降价84%，预计每年可节约费用260亿元。

此次集采根据颈椎、胸腰椎手术的需要，覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术5种骨科脊柱类耗材，形成14个产品系统类别。

国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪表示，这是继冠脉支架、人工关节后启动的第三批国家组织高值医用耗材集采。

据介绍，占脊柱手术量三分之一的胸腰椎后路固定融合术，其耗材平均每套价格从3.3万元下降至4500元左右；其中，一些知名外资品牌每套平均价格从6万元降至4800元左右。技术最新的胸腰椎微创手术，其使用的耗材平均每套价格从近4万元下降至5600元左右。用于治疗压缩性骨折的椎体成形手术耗材，每套平均价格从2.7万元下降至1100元左右。

截至目前，国家组织和地方的集中带量采购，已覆盖骨科耗材的关节、创伤、脊柱三大类。下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2023年2月份用上降价后的中选产品。

据悉，此次集采拟中选产品公示后将发布正式中选结果，公示时间为2022年9月27日至9月30日。