蔡安烈：临床专科建设 既要“借外力”更要“强自身”

株洲市中心医院院长蔡安烈近日做客人民健康“加强临床专科建设，推动公立医院高质量发展”系列节目。他提到，医院加强临床专科建设要立足当地疾病诊疗实际情况，既要“借外力”更要“强自身”。

蔡安烈认为，作为地市级医院，加强学科建设首先要“抢抓机遇”，不断增强重点专科发展动力。要在当地政府的协作支持下，对接上级医疗机构及外部优质医疗、学科资源，建立常态化互动交流机制。要围绕当地疾病谱，合作打造符合患者所需的强势学科，积极攻关区域疑难病诊治，助力实现当地老百姓不出远门就能看好病。

谈及临床专科建设方面的经验，蔡安烈分享了株洲市中心医院近年来以学科建设为抓手，助推医院高质量发展的探索实践：2017年12月，吴孟超院士株洲中心医院工作站暨肿瘤精准医学中心落户医院；2019年5月，医院与李兆申院士专家团队合作共建国家消化病临床医学研究中心株洲市中心医院分中心，并成立海军军医大学上海长海医院内镜中心株洲分中心；2021年4月，周宏灏院士株洲研究所落户医院。此外，株洲市中心医院还与北京阜外心血管病医院、上海东方肝胆外科医院、上海华山医院、上海瑞金等名院开展深度合作，“借力”优质资源，推进高水平学科建设。

“为推动学科高质量发展，株洲市中心医院还成立了学科建设办公室，院长亲自挂帅，下设学科中心顾问、学科中心秘书和办公室，负责统筹全院的学科发展思路和学科建设相关的督查考核。”蔡安烈说，“学科团队的建设，我们注重营造‘靠班子，不靠圈子’‘靠团队，不靠团伙’的良好氛围。力争打造一个‘让老专家有威信、中年专家有成就、青年人才更有舞台’的学科团队文化。”

对于学科人才的培养和管理，蔡安烈建议，一是要做好“内培外引”“两条腿走路”；二是要有适当的人才激励机制，如相应的经济鼓励、宽松的工作环境及上升空间；三是要增强职业认可度，通过教授专家委员会协调专家资源支援医院临床工作，以身边事影响身边人，增强医院医护人员对职业的认同感。

学科建设发展的同时，也要注重提升诊疗服务水平，改善患者就医体验。对此，蔡安烈介绍说，株洲市中心医院专门针对职能部门“不作为、慢作为、乱作为”等现象制定了考核方案，并要求职能部门员工下沉临床。为更好地服务患者，医院在2019年还成立了门诊一站式服务中心，有14个职能部门入驻，涵盖预约、检查、领取报告、医保、财务、医务、投诉等30多项服务，真正使得患者服务“一步到位”。

2021年，株洲市中心医院创伤中心独立开科并运行，同时获评国家临床重点专科建设项目。蔡安烈介绍说，医院投资建设近5万平方的创伤急救大楼，预计在2023年全面投入使用，将融合院前急救、急诊、重症救治等功能于一体，通过“一站式”急救模式，让创伤患者快速有效地得到一体化系统治疗，开辟一条“生命绿色通道”。