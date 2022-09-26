“绿豆汤里无绿豆”打的“擦边球”不高明

“绿豆汤，清热解暑，可一点绿豆没有啊，都是科技与狠活！”近日，有网友晒出一款绿豆汤饮料的配料表，引发网友热议。网友调侃：绿豆汤里没绿豆，恰似老婆饼里没老婆！25日，该款饮料生产商工作人员回应新闻称，属于风味饮料，不是必须添加绿豆。

绿豆汤里居然没有绿豆，这看上去是一个笑话，可竟然是一款风味饮料，真是令人意想不到。众所周知，绿豆汤是民间传统小吃，主要就是用绿豆慢火熬制而成，具有消暑降温解渴的功效，在烈日炎炎、盛夏酷暑期间，喝一碗冰镇绿豆汤的话，可真是爽歪歪了。然而，商家售卖的绿豆汤饮料里面一颗绿豆都没有，完全是用水、食品添加剂、食品用香精勾兑而成，颠覆了传统认知。

添加剂和香精是绿豆汤的风味来源，但是空有绿豆汤的味道，没有绿豆汤的功效，所以商家宣传的“清爽解腻”“夏日必备”“清热解火”等功效，都属于夸大其词、虚假宣传，纯粹是忽悠消费者。此类绿豆汤饮料产品的外包装设计大同小异，正面都以绿豆为主要配图，“绿豆汤”字样也格外醒目，下方标明的“绿豆汤风味饮料”字体则小很多、颜色也很淡，消费者不注意的话，根本看不到。

显然，商家此举是故意所为，利用大众对传统小吃绿豆汤的正常理解，以信息偏差来诱导消费者，产生对该款饮料的误解，将其当做传统绿豆汤来购买。如此看来，这两种东西完全是不一样的食品，商家乃是挂羊头卖狗肉，借机牟利。可以想见，如果商家将“绿豆汤风味饮料”明白标注，不用绿豆图片，消费者可以清晰辨识，那么接受度可能就会降低，进而影响到饮料的销售情况。

商家玩弄文字游戏，利用包装设计达到鱼目混珠的效果，此类营销手法并不稀奇，在很多食品领域都曾出现过。比如，“水果味月饼”其实是用冬瓜加香精做馅料，廉价“牛肉干”其实是鸭肉加香精混合而成，各种牛奶风味饮料的牛奶含量极低，等等。诸如此类的虚假食品，其营销手法都跟“绿豆汤风味饮料”一样，以此吸引消费者注意，貌似物美价廉，实则是营养价值较低的暴利产品。

按照食品配料表的标注标准，需要根据成分含量由高到低的顺序排列。没有绿豆的绿豆汤饮料，虽然在标注上符合标准，但是产品名称和包装设计在打“擦边球”，与大众传统认知、习俗相悖，容易误导消费者，显然也是不合规范的，应依法予以整顿，督促商家重新修改。

商家在做产品营销时，不能玩弄猫腻，不能搞商业欺诈，而应当遵守法律和社会道德规范，明明白白告知消费者，让消费者自由、理性选择。这个简单而又十分重要的道理，对商家无论怎么强调都是不为过的。